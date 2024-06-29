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Мамардашвили: Кварацхелия лучше, чем вся Испания
Вратарь Грузии поделился ожиданиями от ⅛ финала
Getty Images / Global Images Ukraine
Гиорги прокомментировал предстоящий матч против "фурии рохи".
"Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить Испании много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира.
Мы должны хорошо защищаться, а затем посмотреть, сможем ли мы поймать их на контратаке, потому что у нас есть быстрые и качественные игроки впереди. Ясно, что мы должны делать.
Мой лучший сэйв на турнире? Следующий. Тот, который я должен сделать против Испании", – заявил кипер.
В трех встречах на Евро вратарь "Валенсии" совершил 20 сейвов.
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