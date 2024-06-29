Мамардашвили: Кварацхелия лучше, чем вся Испания

Гиорги прокомментировал предстоящий матч против "фурии рохи".

"Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить Испании много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира.

Мы должны хорошо защищаться, а затем посмотреть, сможем ли мы поймать их на контратаке, потому что у нас есть быстрые и качественные игроки впереди. Ясно, что мы должны делать.

Мой лучший сэйв на турнире? Следующий. Тот, который я должен сделать против Испании", – заявил кипер.