Арбитр Маккели уже не будет судить на ЧЕ из-за спорных решений на матчах группового этапа

Во втором туре Данни Маккели назначили на поединок хозяев соревнований. Германия выиграла 2:0, но у футболистов Венгрии были претензии относительно гола Илкая Гюндогана, который удвоил преимущество "орлов" в середине второго тайма.

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В последней встрече предыдущего раунда арбитр судил игру Хорватия – Италия, в которой решалась судьба второй путевки в плей-офф. Рефери добавил 8 минут компенсированного времени. В конце матча "скуадра адзурра" сравняла счет и вышла в ⅛.

На предыдущем Евро Данни поставил в полуфинале неоднозначный пенальти в пользу Англии в ворота Дании.