"Испания не такая уж сильная команда". Джанашия - об предстоящей игре Грузии против Испании

Бывший игрок сборной Грузии Заза Джанашия поделился мыслями касательно соперников Грузии.

"Для нас футболисты сборной Грузии уже герои, что смогли пробиться. Но чем больше туров пройдешь, тем лучше. Мне кажется против Испании смогут отличиться Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе, Давид Давиташвили.

Испания не такая уж сильная команда. Грузины доказали, что мы тоже сильная сборная", — сказал Джанашия.