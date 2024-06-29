Германия - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

Дания способна дисциплинированно и организованно играть без мяча, что обещает Германии непростой футбольный вечер. Швейцарцы подчеркнули уязвимость Германии к прессингу и контратакам, но "красно-белым" не хватит скорости, чтобы полноценно наказать соперника за его недостатки. Так что ждем упорного боя, в котором немцы рано или поздно докажут свое преимущество.

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Евро-2024. Раунд плей-офф, 1/8 финала

29 июня 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"

Германия 22:00 Дания

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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