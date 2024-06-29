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Карма, сенаторы, УЕФА и сербы. Провал Хорватии на Евро логичен, но не обязателен

ЕВРО-2024
Обновлено

Можно было избежать раннего вылета

Карма, сенаторы, УЕФА и сербы. Провал Хорватии на Евро логичен, но не обязателен

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Бронзовый призёр предыдущего и серебряный призёр позапрошлого Чемпионата Мира Хорватия на Евро-2024 вылетела уже в групповом турнире. Набрав лишь два очка с разницей мячей 3:6. Более того, статистически речь о худшем крупном турнире в истории сборной. И очень сложная группа с Испанией и Италией - лишь частичное оправдание.

Баланс кармы

В принципе, ничего дикого и сенсационного в таком вылете нет. Далеко не так часто сборные проводят два сильных крупных турнира подряд. Даже Топовые. За последние 12 лет Испания после победы на Евро не вышла из группы на Чемпионате Мира, Италия после победы на Евро вообще не вышла на Мундиаль, Франция после победы на Чемпионате Мира вылетела в 1/8 финала Евро.

Сама Хорватия на Евро никогда не проходила далее второго раунда.

Да и к своим успехам она шла очень тяжело. На Мундиалях-2018 и -2022 в плей-офф не выиграла ни одного матча в основное время, кроме матча за третье место на ЧМ-2022. На предыдущем Евро и на предыдущем Мундиале чуть не вылетела в групповом турнире. А на Евро-2024 с трудом вышла благодаря серым победам над Латвией и Арменией после поражений подряд от Уэльса и Турции.

Её способность держаться, выгрызать была великолепной, но ведь когда-то должно было не сработать. Причём главный тренер Златко Далич именно на такую способность и рассчитывал, говоря перед третьим туром, что его команда всегда усложняет себе жизнь, но лучше всех умеет героически выбираться. И ведь она была близка.

Пропущенный от Италии на 98-ой минуте лишил её второго места в группе. А во втором туре она потеряла победу над Албанией на 95-ой. Ещё и не реализовала пенальти в матчах против Италии и Испании. "Уберите эти 90 последних секунд против Албании и Италии, и мы в 1/8 финала", - заявил Далич. Да даже без любого одного из этих пропущенных "огненные" были бы в 1/8.

Просто карма, везение закончились, а скорее - уравновесились.

Карма, сенаторы, УЕФА и сербы. Провал Хорватии на Евро логичен, но не обязателен - изображение 1

Структурные проблемы

Впрочем, наблюдались и серьёзные структурные проблемы, приведшие к такому провалу. Главная из них - Золотое поколение просто состарилось. Далич заявил, что с Иваном Перишичем до травмы сборная была бы в 1/8. Но он после, последние полгода играл в Хорватии. Марцело Брозович в Саудовской Аравии. 39-летний Лука Модрич в мадридском "Реале", но играет мало.

Как результат - команда играла медленно, не успевала против быстрого прессинга и движения Испании и даже Албании, от Италии также пропустила из-за отставания в скорости.

Да и более молодые игроки провели неудачные сезоны. Шутало и Соса страдали в "Аяксе", Эрлич вылетел из Серии А, Юранович чуть не вылетел из Бундеслиги. А тех, кто провёл сезон лучше, Далич держал в запасе.

Он очень много тасовал состав. Особенно в обороне, где такое вообще не рекомендуется. Состав тандема центральных защитников менялся постоянно, Йошко Гвардьол начал слева в обороне, второй матч провёл в центре, третий - вновь слева. Юный талант Сучич из "Зальцбурга" и проведший отличный сезон в "Аталанте" Марио Пашалич начали в "старте" лишь в третьем туре.

Постоянно тасовались и возрастные форварды Петкович, Крамарич (шестой бомбардир Бундеслиги в сезоне 2023/24) и Будимир (пятый бомбардир Примеры), причём второй играл два первых матча на левом фланге. Такой новый тактический ход помог победить Латвию и Армению в ноябре, но в группе Евро соперники оказались более сложными.

Перетасовки чуть не помогли. После ужасного первого тайма против Албании, который Далич назвал одним из худших в своей каденции, он бросил в бой Сучича, Пашалича, Будимира, те перевернули игру и забили дважды. Против Италии, как он объяснял, нужно было сыграть осторожный первый тайм и не пропустить, а во втором давить, выпустить форварда и забить. И ведь забили.

Карма, сенаторы, УЕФА и сербы. Провал Хорватии на Евро логичен, но не обязателен - изображение 2

Правда, после этих голов Златко вновь начинал тасовать, вновь кардинально менял тактическую схему. И пропускал на последних секундах. От Италии хорваты пропустили из зоны между правым и правым центральным защитниками через восемь минут после того, как выпустили туда дополнительного игрока.

Далич ещё и набросился на арбитра за добавленные восемь минут против Италии (и вправду неясно, откуда). Заявил, что ФИФА и УЕФА не уважают Хорватию, издеваются над ней, и что он уже давно вынужден вести эту войну в одиночку. При этом забыв, что УЕФА так "наиздевалась" над Хорватией, что предоставила ей на 30 часов отдыха больше, чем Италии, перед очным матчем.

Диктатура сенаторов

И всё же главной причиной провала стала зависимость тренера от "сенаторов". В последние недели это слово в хорватской футбольной прессе стало чуть ли не ругательным. Сам Далич заявлял, что от Модрича, Брозовича и Ковачича не откажется именно потому, что столько прошли с ним и столько выиграли.

"Когда он защищал Брозовича и Перишича, его нос чуть ли не вырос", - заявили на сайте Sata24. "Он руководит "сенаторами" или же они руководят им? Он не способен решиться даже на минимальную смену поколений".

Против Албании Далич хотел произвести замены, но Модрич потребовал не делать этого. Тренер разозлился на Петковича, взявшегося исполнять пенальти против Испании, а против Италии отдал пенальти Модричу, хотя Крамарич бьёт их гораздо лучше. Хотя Луку он в итоге против Италии заменил, после чего Хорватия пропустила.

"Это провал, и ответственность на мне. Но в последнем товарищеском матче перед Евро мы победили в гостях Португалию и Евро начали тем же составом. Кто бы стал что-либо менять? Мы не стали вдруг плохими. Мы выиграли владение мячом у Испании после её 134-ёх матчей. Проблема в том, что мы пропускали очень дешёвые голы, которых никогда ранее не было".

Карма, сенаторы, УЕФА и сербы. Провал Хорватии на Евро логичен, но не обязателен - изображение 3

"На оба наших успешных Чемпионата Мира мы ехали без ожиданий. Но на этот Евро - с большими ожиданиями и эйфорией. Я пытался это сдержать, но не вышло".

"Есть пять игроков, которых я никогда не отдам. Я им должен, потому что они столько сделали для сборной. Они будут в сборной сколько захотят. Пока я тренер, они будут играть. Кто бы отказался от Модрича? Кто у нас есть вместо Брозовича на позиции последнего опорника?"

"Когда я начинал, сборная играла на пустых стадионах. За шесть лет мы стали мировой футбольной сверхдержавой. Символом нации. Мы привезли более ста тысяч болельщиков в Германию. Все критики должны говорить о сборной Хорватии только стоя. Да, мы провалились. Но мы вернёмся. Я не убегаю после первой неудачи, а эта первая. Я не сверну со своего пути".

Как у сербов

Далич остаётся. Это подтвердил глава Федерации Марьян Кустич. При этом подчеркнув, что Евро-2024 провален, и теперь задача тренера - начать смену поколений, отказавшись от части "сенаторов", перетасовать состав. Способен ли на это такой консервативный тренер? Тем более, что и он, и Кустич заявили, что очень хотят, чтобы Модрич остался.

56 процентов из более 80-ти тысяч опрошенных на сайте Index за уход Златко, но 44 - против, и это хорошая поддержка после такого провала. Но не повторится ли история Германии, Португалии, Англии, Бельгии последних лет, когда напрашивалась, но не состоялась смена долго работавшего тренера, и ничего хорошего из этого не вышло?

В целом Златко - очень мягкий тренер, никогда не желающий конфликтовать ни с влиятельными игроками, ни с Федерацией. Это работало, пока "сенаторы" были на игровом пике, но теперь как раз играет против него. Он также очень любит говорить о патриотизме, национальном самосознании, о важности сборной для страны. И эти громкие слова перестали работать.

"Хуже всего то, что дискуссия о Даличе идёт не туда", - написали в Index. "Одни хотят, чтобы он остался, потому что он пьёт кровь левых, другие не хотят, потому что им мешает его религия, стиль одежды и т.д. Но нужно просто спросить, готов ли он к изменениям, к смене поколений? Готов ли он ставить игроков на лучшие позиции, а не на те, которые они хотят?"

"Он должен стать тренером и перестать быть единицей измерения патриотизма. Ведь его поведение, его пафос, его сладкий популизм - точно то, за что мы смеёмся над нашими восточными соседями".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
29.06.2024 в 18:09
На мою думку, арбітр зробив все, щоб Італія забила гол. 9 доданих хвилин це було занадто. Якби було додано хвилин 5-6, Хорватія була би в 1/8, а журналісти писали б таке про Італію.
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
29.06.2024 в 18:09
На мою думку, арбітр зробив все, щоб Італія забила гол. 9 доданих хвилин це було занадто. Якби було додано хвилин 5-6, Хорватія була би в 1/8, а журналісти писали б таке про Італію.
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clear (Haifa)
29.06.2024 в 23:40
Виходить, що і про Італію таке потрібно писати.
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.06.2024 в 14:15
В футболе,очень большую роль играет везение,хорватам не хватило чуть чуть,впрочем как и Украине,защитали хоть бы один гол Лукаку словакам,ничья ,и мы бы вышли ,или Судаков пробил бы в угол бельгийцам на последних минутах.Вот ,классический пример везения у грузин,португальцы отобрали очки у прямых конкурентов да еще на последний матч с Грузией выставили дубль,как такой шанс не использовать и грузины,молодцы,воспользовались ситуацией.Наш же лидер группы Бельгия ,имея преимущество со словаками,не смогла отобрать очки,а ничья была реальной,два гола Лукаку не защитали.Вот это чуть чуть не в нашу пользу и мы с 4 очками не прошли,невероятный случай.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.