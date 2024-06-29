Карма, сенаторы, УЕФА и сербы. Провал Хорватии на Евро логичен, но не обязателен

Бронзовый призёр предыдущего и серебряный призёр позапрошлого Чемпионата Мира Хорватия на Евро-2024 вылетела уже в групповом турнире. Набрав лишь два очка с разницей мячей 3:6. Более того, статистически речь о худшем крупном турнире в истории сборной. И очень сложная группа с Испанией и Италией - лишь частичное оправдание.

Баланс кармы

В принципе, ничего дикого и сенсационного в таком вылете нет. Далеко не так часто сборные проводят два сильных крупных турнира подряд. Даже Топовые. За последние 12 лет Испания после победы на Евро не вышла из группы на Чемпионате Мира, Италия после победы на Евро вообще не вышла на Мундиаль, Франция после победы на Чемпионате Мира вылетела в 1/8 финала Евро.

Сама Хорватия на Евро никогда не проходила далее второго раунда.

Да и к своим успехам она шла очень тяжело. На Мундиалях-2018 и -2022 в плей-офф не выиграла ни одного матча в основное время, кроме матча за третье место на ЧМ-2022. На предыдущем Евро и на предыдущем Мундиале чуть не вылетела в групповом турнире. А на Евро-2024 с трудом вышла благодаря серым победам над Латвией и Арменией после поражений подряд от Уэльса и Турции.

Её способность держаться, выгрызать была великолепной, но ведь когда-то должно было не сработать. Причём главный тренер Златко Далич именно на такую способность и рассчитывал, говоря перед третьим туром, что его команда всегда усложняет себе жизнь, но лучше всех умеет героически выбираться. И ведь она была близка.

Пропущенный от Италии на 98-ой минуте лишил её второго места в группе. А во втором туре она потеряла победу над Албанией на 95-ой. Ещё и не реализовала пенальти в матчах против Италии и Испании. "Уберите эти 90 последних секунд против Албании и Италии, и мы в 1/8 финала", - заявил Далич. Да даже без любого одного из этих пропущенных "огненные" были бы в 1/8.

Просто карма, везение закончились, а скорее - уравновесились.

Структурные проблемы

Впрочем, наблюдались и серьёзные структурные проблемы, приведшие к такому провалу. Главная из них - Золотое поколение просто состарилось. Далич заявил, что с Иваном Перишичем до травмы сборная была бы в 1/8. Но он после, последние полгода играл в Хорватии. Марцело Брозович в Саудовской Аравии. 39-летний Лука Модрич в мадридском "Реале", но играет мало.

Как результат - команда играла медленно, не успевала против быстрого прессинга и движения Испании и даже Албании, от Италии также пропустила из-за отставания в скорости.

Да и более молодые игроки провели неудачные сезоны. Шутало и Соса страдали в "Аяксе", Эрлич вылетел из Серии А, Юранович чуть не вылетел из Бундеслиги. А тех, кто провёл сезон лучше, Далич держал в запасе.

Он очень много тасовал состав. Особенно в обороне, где такое вообще не рекомендуется. Состав тандема центральных защитников менялся постоянно, Йошко Гвардьол начал слева в обороне, второй матч провёл в центре, третий - вновь слева. Юный талант Сучич из "Зальцбурга" и проведший отличный сезон в "Аталанте" Марио Пашалич начали в "старте" лишь в третьем туре.

Постоянно тасовались и возрастные форварды Петкович, Крамарич (шестой бомбардир Бундеслиги в сезоне 2023/24) и Будимир (пятый бомбардир Примеры), причём второй играл два первых матча на левом фланге. Такой новый тактический ход помог победить Латвию и Армению в ноябре, но в группе Евро соперники оказались более сложными.

Перетасовки чуть не помогли. После ужасного первого тайма против Албании, который Далич назвал одним из худших в своей каденции, он бросил в бой Сучича, Пашалича, Будимира, те перевернули игру и забили дважды. Против Италии, как он объяснял, нужно было сыграть осторожный первый тайм и не пропустить, а во втором давить, выпустить форварда и забить. И ведь забили.

Правда, после этих голов Златко вновь начинал тасовать, вновь кардинально менял тактическую схему. И пропускал на последних секундах. От Италии хорваты пропустили из зоны между правым и правым центральным защитниками через восемь минут после того, как выпустили туда дополнительного игрока.

Далич ещё и набросился на арбитра за добавленные восемь минут против Италии (и вправду неясно, откуда). Заявил, что ФИФА и УЕФА не уважают Хорватию, издеваются над ней, и что он уже давно вынужден вести эту войну в одиночку. При этом забыв, что УЕФА так "наиздевалась" над Хорватией, что предоставила ей на 30 часов отдыха больше, чем Италии, перед очным матчем.

Диктатура сенаторов

И всё же главной причиной провала стала зависимость тренера от "сенаторов". В последние недели это слово в хорватской футбольной прессе стало чуть ли не ругательным. Сам Далич заявлял, что от Модрича, Брозовича и Ковачича не откажется именно потому, что столько прошли с ним и столько выиграли.

"Когда он защищал Брозовича и Перишича, его нос чуть ли не вырос", - заявили на сайте Sata24. "Он руководит "сенаторами" или же они руководят им? Он не способен решиться даже на минимальную смену поколений".

Против Албании Далич хотел произвести замены, но Модрич потребовал не делать этого. Тренер разозлился на Петковича, взявшегося исполнять пенальти против Испании, а против Италии отдал пенальти Модричу, хотя Крамарич бьёт их гораздо лучше. Хотя Луку он в итоге против Италии заменил, после чего Хорватия пропустила.

"Это провал, и ответственность на мне. Но в последнем товарищеском матче перед Евро мы победили в гостях Португалию и Евро начали тем же составом. Кто бы стал что-либо менять? Мы не стали вдруг плохими. Мы выиграли владение мячом у Испании после её 134-ёх матчей. Проблема в том, что мы пропускали очень дешёвые голы, которых никогда ранее не было".

"На оба наших успешных Чемпионата Мира мы ехали без ожиданий. Но на этот Евро - с большими ожиданиями и эйфорией. Я пытался это сдержать, но не вышло".

"Есть пять игроков, которых я никогда не отдам. Я им должен, потому что они столько сделали для сборной. Они будут в сборной сколько захотят. Пока я тренер, они будут играть. Кто бы отказался от Модрича? Кто у нас есть вместо Брозовича на позиции последнего опорника?"

"Когда я начинал, сборная играла на пустых стадионах. За шесть лет мы стали мировой футбольной сверхдержавой. Символом нации. Мы привезли более ста тысяч болельщиков в Германию. Все критики должны говорить о сборной Хорватии только стоя. Да, мы провалились. Но мы вернёмся. Я не убегаю после первой неудачи, а эта первая. Я не сверну со своего пути".

Как у сербов

Далич остаётся. Это подтвердил глава Федерации Марьян Кустич. При этом подчеркнув, что Евро-2024 провален, и теперь задача тренера - начать смену поколений, отказавшись от части "сенаторов", перетасовать состав. Способен ли на это такой консервативный тренер? Тем более, что и он, и Кустич заявили, что очень хотят, чтобы Модрич остался.

56 процентов из более 80-ти тысяч опрошенных на сайте Index за уход Златко, но 44 - против, и это хорошая поддержка после такого провала. Но не повторится ли история Германии, Португалии, Англии, Бельгии последних лет, когда напрашивалась, но не состоялась смена долго работавшего тренера, и ничего хорошего из этого не вышло?

В целом Златко - очень мягкий тренер, никогда не желающий конфликтовать ни с влиятельными игроками, ни с Федерацией. Это работало, пока "сенаторы" были на игровом пике, но теперь как раз играет против него. Он также очень любит говорить о патриотизме, национальном самосознании, о важности сборной для страны. И эти громкие слова перестали работать.

"Хуже всего то, что дискуссия о Даличе идёт не туда", - написали в Index. "Одни хотят, чтобы он остался, потому что он пьёт кровь левых, другие не хотят, потому что им мешает его религия, стиль одежды и т.д. Но нужно просто спросить, готов ли он к изменениям, к смене поколений? Готов ли он ставить игроков на лучшие позиции, а не на те, которые они хотят?"

"Он должен стать тренером и перестать быть единицей измерения патриотизма. Ведь его поведение, его пафос, его сладкий популизм - точно то, за что мы смеёмся над нашими восточными соседями".

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