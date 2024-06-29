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Начо Фернандес: Против Грузии будет сложно. Они могут отойти в оборону, защищаться большим числом и затем взрываться на контратаках
Поделился ожиданиями от матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился ожиданиями матча против Грузии.
"Думаю, против Грузии будет сложно. Они могут отойти в оборону, защищаться большим числом и затем взрываться на контратаках. Надо с первой минуты сохранять предельную осторожность.
Свеча очень маневренная, блестяще играет один в один. Безусловно, он лидер сборной Грузии, и для нас критически важно сдержать его.
Люди могут думать, что мы фавориты, но это для нас не важно. Мы сосредоточимся на игре и постараемся поддерживать заданный стандарт в каждом матче", — сказал Начо.
Напомним, матч в рамках 1/8 финала Евро-2024 Испания – Грузия состоится 30 июня в 22:00.
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