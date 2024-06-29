Начо Фернандес: Против Грузии будет сложно. Они могут отойти в оборону, защищаться большим числом и затем взрываться на контратаках

Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился ожиданиями матча против Грузии.

"Думаю, против Грузии будет сложно. Они могут отойти в оборону, защищаться большим числом и затем взрываться на контратаках. Надо с первой минуты сохранять предельную осторожность.

Свеча очень маневренная, блестяще играет один в один. Безусловно, он лидер сборной Грузии, и для нас критически важно сдержать его.

Люди могут думать, что мы фавориты, но это для нас не важно. Мы сосредоточимся на игре и постараемся поддерживать заданный стандарт в каждом матче", — сказал Начо.