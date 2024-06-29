ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"К сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели". Трубин подвел итоги выступления сборной Украины
Прокомментировал выступление на Евро-2024
Фото: пресслужба УАФ
Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин поделился комментариями по поводу выступления сборной на Евро-2024 в своем Инстаграмме.
"Особенно Евро для меня, для нашей команды и Украины.
Во время сборной на таком турнире важно было поднять не только тему футбола, но и другие важные темы для нашей страны и мира.
Очень рад быть частью этой команды. Да, к сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной навсегда оставили большой след в моей памяти и сердце.
Благодарю всех за поддержку и за то, что были с нами, несмотря ни на что. Будем готовиться и работать дальше. И уже скоро встретимся!".
Напомним, сборная Украины после трех туров набрала 4 очка, но этого было мало, чтобы выйти из группы.
Популярное сейчас
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео
- Местный миллиардер выплатил сборной Грузии премию за успех на Евро-2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО