"К сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели". Трубин подвел итоги выступления сборной Украины

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин поделился комментариями по поводу выступления сборной на Евро-2024 в своем Инстаграмме.

"Особенно Евро для меня, для нашей команды и Украины.

Во время сборной на таком турнире важно было поднять не только тему футбола, но и другие важные темы для нашей страны и мира.

Очень рад быть частью этой команды. Да, к сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной навсегда оставили большой след в моей памяти и сердце.

Благодарю всех за поддержку и за то, что были с нами, несмотря ни на что. Будем готовиться и работать дальше. И уже скоро встретимся!".