"Мы выжимали из себя все". Миколенко – об игре сборной Украины

Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко поделился мнениями по поводу выступления сборной на Евро 2024.

"С Бельгией сыграли 0:0, и это первый наш матч в истории на Евро без пропущенных голов. Хоть что-то хорошее, но я разочарован, конечно. Если не считать первый матч, то далее мы сыграли достойно и мы заслужили выйти дальше.

Но это лирика, а мы едем домой. Хочу сказать, что горжусь нашей командой. Я видел, как у Саши Тымчика была судорога, но он все равно играл, шел в атаку.

Мы выжимали из себя все. Я уже с 6-й минуты матча с Бельгией смотрел на табло, потому что мне было физически очень тяжело. После травмы и после лечения мне было тяжеловато, если честно", – сказал Миколенко.