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"Мы выжимали из себя все". Миколенко – об игре сборной Украины
Подвел итоги
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко поделился мнениями по поводу выступления сборной на Евро 2024.
"С Бельгией сыграли 0:0, и это первый наш матч в истории на Евро без пропущенных голов. Хоть что-то хорошее, но я разочарован, конечно. Если не считать первый матч, то далее мы сыграли достойно и мы заслужили выйти дальше.
Но это лирика, а мы едем домой. Хочу сказать, что горжусь нашей командой. Я видел, как у Саши Тымчика была судорога, но он все равно играл, шел в атаку.
Мы выжимали из себя все. Я уже с 6-й минуты матча с Бельгией смотрел на табло, потому что мне было физически очень тяжело. После травмы и после лечения мне было тяжеловато, если честно", – сказал Миколенко.
Напомним, Миколенко принял участие только в матче против Бельгии, он провел на поле 58 минут и был заменен из-за полученного повреждения.
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