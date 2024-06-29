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Англия – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Насколько скучной будет сборная "трех львов" на этот раз?
Getty Images / Global Images Ukraine
Гарет Саутгейт начинает новый плей-офф раунд на большом турнире. Обычно именно на этом этапе его команда заметно добавляет в качестве игры и болельщики сборной Англии очень на это надеются.
Групповой этап выдался чрезвычайно неудачным, несмотря на итоговую первую строчку. Словакия на этом Евро уже обыграла одного очевидного фаворита в лице Бельгии, то почему бы не снять еще один скальп?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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