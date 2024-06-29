Англия – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Гарет Саутгейт начинает новый плей-офф раунд на большом турнире. Обычно именно на этом этапе его команда заметно добавляет в качестве игры и болельщики сборной Англии очень на это надеются.

Групповой этап выдался чрезвычайно неудачным, несмотря на итоговую первую строчку. Словакия на этом Евро уже обыграла одного очевидного фаворита в лице Бельгии, то почему бы не снять еще один скальп?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 июня.

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