Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В прошлом матче против Словении подопечные Гарета Саутгейта практически ничего не могли создать и только выход на поле Коула Палмера хоть как-то оживил игру впереди. Заслужил ли лучший игрок АПЛ прошлого сезона по системе гол+пас все-таки выйти в стартовом составе сборной после такого камео?

Ответ на этот вопрос знает только Саутгейт и его тренерский штаб. Но когда на кону стоит потенциальный позорный вылет из турнира, нужно начинать хоть немного рисковать, иначе Словакия будет готова наказывать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 июня.

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Евро-2024. 1/8 финала

30 июня. 19:00. Гельзенкирхен. "Фелтинс Арена"

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 1

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