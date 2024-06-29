Акценты. Кто на Евро всех милее: выбор зрителя

В последнюю четверть прожитой мною жизни (как вы говорите, в крайнюю?) я смотрю футбол с ручкой и бумагой в руках. Когда берешься рассказывать кому-то о своих впечатлениях, ты должен быть уверен в том, что не переврешь невольно увиденное, не забудешь какую-то важную деталь.

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Да и память человеческая имеет печальное свойство с возрастом ухудшаться... К тому же, всегда раздражали телекомментаторы, которые уверенно заявляют об отсутствии моментов, когда ты отчетливо помнишь, как они их констатировали.

Во время этого Евро я привычно фиксировал все эпизоды каждого матча, представлявшие собой реальную опасность для ворот. Естественно, тут необходимо сделать скидку на субъективность, априори присущую каждому из нас. То есть, я могу отнести к голевым момент, который вы отбракуете, и наоборот. Это правда.

К примеру, меня совершенно не интересуют потенциальные и перспективные шансы, которые любят выделять эксперты. Только непосредственная угроза воротам. С другой стороны, иногда учитываю удары, о которых принято говорить: вратарь контролировал или обязан был брать - ой не факт, говорит мой богатый зрительский опыт.

Поэтому нужно понимать, что здесь вас знакомят не с результатами компьютерного исследования, зачастую грешащего тупым упрямством робота, который все причесывает под одну гребенку. Это выкладки, сделанные конкретным зрителем. Который четко придерживался своих личных критериев для голевых моментов.

А почему бы и нет? Давайте будем считать это своеобразным срезом мнений, как варианта восприятия Евро-2024. И разумеется, вы вольны вносить в него поправки на свой вкус. Только не забывайте, что автор опирается на какие-никакие, но таки системные наблюдения и подсчеты.

Итак, вашему вниманию предлагается Таблица зрелищности всех участников нынешнего Евро. Они выстроены по ранжиру в соответствии с количеством созданных ими голевых моментов (по версии Юрича). А значит, для тех, кого футбол привлекает именно этим - для большинства из нас станет ясно, кто здесь больше играл в футбол.

Германия - 24 Испания - 22 Бельгия - 22 Франция - 18 Швейцария - 18 Нидерланды - 18 Хорватия - 14 Чехия - 14 Дания - 14 Грузия - 13 Австрия - 12 Турция - 12 Португалия - 12 Румыния - 12 Италия - 12 Словакия - 12 Польша - 11 Украина - 11 Сербия - 11 Албания - 10 Венгрия - 10 Словения - 10 Англия - 10 Шотландия - 5

Кто и почему выделен жирным, думаю, пояснять излишне. Бросается в глаза, что достаточно унылые словенцы и англичане “заняли места” боевых хорват и чехов в числе 16 лучших команд Евро. Как и то, что меньше всех играли в футбол представители родины футбола.

При равенстве голевых моментов предпочтение в таблице отдавалось команде, лучше их реализовавшей. Если же и голов было поровну, тогда выше оказывался тот, кто… больше позволил создать сопернику. В абсолютном соответствии с основным принципом зрелищности: сам играй и дай играть другому.

Критикуемые за то и се бельгийцы и французы, уж по крайней мере, играли для зрителя в целом, пусть и не каждый тайм турнира. И да, невыход Украины в плей-офф несправедливостью здесь тоже не назовешь. При этом, поскольку автору ничто человеческое не чуждо, вполне допустимо, что он подсознательно ее “подтащил”.

Разумеется, таблица весьма условна и в том смысле, что у команд были разные соперники в группах. И все же, на мой взгляд, она дает четкое представление о том, кто делал для нас Евро событием, праздником Игры, а кто попросту крал наше время. Ну, за редким исключением. А 5 моментов шотландцев за 3 матча - просто за гранью.

Теперь давайте посмотрим на пары участников ⅛ финала в свете Таблицы зрелищности. И увидим, за кого по идее следовало бы болеть нейтральному любителю игры.

Швейцария - Италия

Германия - Дания

Англия - Словакия

Испания - Грузия

Франция - Бельгия

Португалия - Словения

Румыния - Нидерланды

Австрия - Турция

Еще раз пробежал глазами список. Да, многие симпатизируют грузинам, включая меня, но сие невозможно. Англичане, естественно, для четвертьфинала звучат лучше словаков - но только если вспомнят, как играют в футбол. Принципиально не против прохода французов, итальянцев и тех же датчан. В остальном - без комментариев.

Главное - хочется, чтобы футбола не становилось все меньше по пути к финалу. Ведь иногда такого все же удается избежать. Хотя тенденция этого Евро, о которой писал в прошлый раз, настораживает. Что ж, будем посмотреть. А к Таблице зрелищности предлагаю вернуться после ⅛ финала.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine