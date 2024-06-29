ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Акценты. Кто на Евро всех милее: выбор зрителя
Таблица зрелищности команд и предпочтения в 1/8 финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнюю четверть прожитой мною жизни (как вы говорите, в крайнюю?) я смотрю футбол с ручкой и бумагой в руках. Когда берешься рассказывать кому-то о своих впечатлениях, ты должен быть уверен в том, что не переврешь невольно увиденное, не забудешь какую-то важную деталь.
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Да и память человеческая имеет печальное свойство с возрастом ухудшаться... К тому же, всегда раздражали телекомментаторы, которые уверенно заявляют об отсутствии моментов, когда ты отчетливо помнишь, как они их констатировали.
Во время этого Евро я привычно фиксировал все эпизоды каждого матча, представлявшие собой реальную опасность для ворот. Естественно, тут необходимо сделать скидку на субъективность, априори присущую каждому из нас. То есть, я могу отнести к голевым момент, который вы отбракуете, и наоборот. Это правда.
К примеру, меня совершенно не интересуют потенциальные и перспективные шансы, которые любят выделять эксперты. Только непосредственная угроза воротам. С другой стороны, иногда учитываю удары, о которых принято говорить: вратарь контролировал или обязан был брать - ой не факт, говорит мой богатый зрительский опыт.
Поэтому нужно понимать, что здесь вас знакомят не с результатами компьютерного исследования, зачастую грешащего тупым упрямством робота, который все причесывает под одну гребенку. Это выкладки, сделанные конкретным зрителем. Который четко придерживался своих личных критериев для голевых моментов.
А почему бы и нет? Давайте будем считать это своеобразным срезом мнений, как варианта восприятия Евро-2024. И разумеется, вы вольны вносить в него поправки на свой вкус. Только не забывайте, что автор опирается на какие-никакие, но таки системные наблюдения и подсчеты.
Итак, вашему вниманию предлагается Таблица зрелищности всех участников нынешнего Евро. Они выстроены по ранжиру в соответствии с количеством созданных ими голевых моментов (по версии Юрича). А значит, для тех, кого футбол привлекает именно этим - для большинства из нас станет ясно, кто здесь больше играл в футбол.
- Германия - 24
- Испания - 22
- Бельгия - 22
- Франция - 18
- Швейцария - 18
- Нидерланды - 18
- Хорватия - 14
- Чехия - 14
- Дания - 14
- Грузия - 13
- Австрия - 12
- Турция - 12
- Португалия - 12
- Румыния - 12
- Италия - 12
- Словакия - 12
- Польша - 11
- Украина - 11
- Сербия - 11
- Албания - 10
- Венгрия - 10
- Словения - 10
- Англия - 10
- Шотландия - 5
Кто и почему выделен жирным, думаю, пояснять излишне. Бросается в глаза, что достаточно унылые словенцы и англичане “заняли места” боевых хорват и чехов в числе 16 лучших команд Евро. Как и то, что меньше всех играли в футбол представители родины футбола.
При равенстве голевых моментов предпочтение в таблице отдавалось команде, лучше их реализовавшей. Если же и голов было поровну, тогда выше оказывался тот, кто… больше позволил создать сопернику. В абсолютном соответствии с основным принципом зрелищности: сам играй и дай играть другому.
Критикуемые за то и се бельгийцы и французы, уж по крайней мере, играли для зрителя в целом, пусть и не каждый тайм турнира. И да, невыход Украины в плей-офф несправедливостью здесь тоже не назовешь. При этом, поскольку автору ничто человеческое не чуждо, вполне допустимо, что он подсознательно ее “подтащил”.
Разумеется, таблица весьма условна и в том смысле, что у команд были разные соперники в группах. И все же, на мой взгляд, она дает четкое представление о том, кто делал для нас Евро событием, праздником Игры, а кто попросту крал наше время. Ну, за редким исключением. А 5 моментов шотландцев за 3 матча - просто за гранью.
Теперь давайте посмотрим на пары участников ⅛ финала в свете Таблицы зрелищности. И увидим, за кого по идее следовало бы болеть нейтральному любителю игры.
- Швейцария - Италия
- Германия - Дания
- Англия - Словакия
- Испания - Грузия
- Франция - Бельгия
- Португалия - Словения
- Румыния - Нидерланды
- Австрия - Турция
Еще раз пробежал глазами список. Да, многие симпатизируют грузинам, включая меня, но сие невозможно. Англичане, естественно, для четвертьфинала звучат лучше словаков - но только если вспомнят, как играют в футбол. Принципиально не против прохода французов, итальянцев и тех же датчан. В остальном - без комментариев.
Главное - хочется, чтобы футбола не становилось все меньше по пути к финалу. Ведь иногда такого все же удается избежать. Хотя тенденция этого Евро, о которой писал в прошлый раз, настораживает. Что ж, будем посмотреть. А к Таблице зрелищности предлагаю вернуться после ⅛ финала.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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