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Луческу: Нидерланды слабее Бельгии, потому что они более уязвимы в обороне
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Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением на игру сборной Румынии против Нидерландов в рамках 1/8 финала Евро-2024.
"Игра все покажет, но, на мой взгляд, Нидерланды слабее Бельгии, потому что они более уязвимы в обороне. С другой стороны, Румынии придется играть без Банка, а это серьезный недостаток".
Важно будет иметь преимущество в центре поля. Также на этом этапе турнира особое значение имеет готовность и уровень игроков запаса – ротация в той или иной степени неизбежна.
И здесь, конечно, преимущество на стороне больших сборных — у них более сильный ряд запасных", – сказал Луческу.
Напомним, матч Румыния – Нидерланды пройдет 2 июля в 19:00.
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