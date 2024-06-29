Луческу: Нидерланды слабее Бельгии, потому что они более уязвимы в обороне

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением на игру сборной Румынии против Нидерландов в рамках 1/8 финала Евро-2024.

"Игра все покажет, но, на мой взгляд, Нидерланды слабее Бельгии, потому что они более уязвимы в обороне. С другой стороны, Румынии придется играть без Банка, а это серьезный недостаток".

Важно будет иметь преимущество в центре поля. Также на этом этапе турнира особое значение имеет готовность и уровень игроков запаса – ротация в той или иной степени неизбежна.

И здесь, конечно, преимущество на стороне больших сборных — у них более сильный ряд запасных", – сказал Луческу.