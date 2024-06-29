Нико Уильямс: Нет команды на Евро, которая лучше Испании

Вингер сборной Испании Нико Уильямс ответил на вопрос, есть ли по его мнению на Евро-2024 лучшая команда, чем фурия роха.

“Нет. Я не видел, чтобы кто-то играл лучше. Нет команды лучше нас. У Франции большой индивидуальный потенциал. Англия тоже. Но в плане командной игры, самопожертвования и работы никто с нами не сравнится”, – сказал Уильямс.

Сборная Испании впервые в истории победила в трех матчах группового этапа, не пропустив ни одного гола. Нико Уильямс провел на поле два матча в двух стартовых турах.