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Нико Уильямс: Нет команды на Евро, которая лучше Испании
"Фурия роха" выиграла три из трех матчей в группе
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Испании Нико Уильямс ответил на вопрос, есть ли по его мнению на Евро-2024 лучшая команда, чем фурия роха.
“Нет. Я не видел, чтобы кто-то играл лучше. Нет команды лучше нас. У Франции большой индивидуальный потенциал. Англия тоже.
Но в плане командной игры, самопожертвования и работы никто с нами не сравнится”, – сказал Уильямс.
Сборная Испании впервые в истории победила в трех матчах группового этапа, не пропустив ни одного гола. Нико Уильямс провел на поле два матча в двух стартовых турах.
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