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"Убрать меня с моей позиции – это не решение проблемы". Сака – о переводе в оборону
Тогда какое решения проблемы идеальное?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Завтра состоится матч 1/8 финала Евро-2024, сборная Англии сыграет против сборной Словакии.
По информации The Athletic, у сборной Англии есть некоторые проблемы на флангах обороны – игру рискуют пропустить защитники Киран Триппьер и Люк Шоу. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предлагает вингеру Букайо Сака перевестись в оборону, на матч со Словакией на что англичанин ответил:
"Я не думаю, что это хороший вариант. Убрать меня с моей позиции – это не решение проблемы. Конечно, решать тренеру, но я не считаю это решением".
Напомним, матч начнется о 19:00.
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