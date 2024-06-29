"Убрать меня с моей позиции – это не решение проблемы". Сака – о переводе в оборону

Завтра состоится матч 1/8 финала Евро-2024, сборная Англии сыграет против сборной Словакии.

По информации The Athletic, у сборной Англии есть некоторые проблемы на флангах обороны – игру рискуют пропустить защитники Киран Триппьер и Люк Шоу. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предлагает вингеру Букайо Сака перевестись в оборону, на матч со Словакией на что англичанин ответил:

"Я не думаю, что это хороший вариант. Убрать меня с моей позиции – это не решение проблемы. Конечно, решать тренеру, но я не считаю это решением".

Напомним, матч начнется о 19:00.