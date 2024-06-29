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Спаллетти – о выступлениях Италии: Нам нужно сделать шаг вперед с точки зрения характера
Сегодня матч 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед игрой со Швейцарией в 1/8 финала Евро оценил свою команду.
"Чтобы фанаты гордились, мы должны выступить лучше, чем мы играли до сих пор. У нас была сложная группа, можно сказать, что давление было на игроках и мне. Теперь, когда прошли эту группу, ожидаю увидеть команду более расслабленной.
Нам пока не удалось показать весь потенциал – вернее, удалось, но только вспышками. Мы заслужили более качественную игру, даже если забили гол на последней минуте. Но нам нужно сделать шаг вперед с точки зрения характера», – сказал Спаллетти.
Итальянцы заняли 2 место в группе с Испанией, Хорватией и Албанией. Матч Италия – Швейцария начнется в 19:00.
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