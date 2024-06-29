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Команды встречаются на втором Евро подряд. Швейцария – Италия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Первый поединок ⅛ финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На поле берлинского "Олимпиаштадиона" "крестоносцы" будут играть против "скуадры адзурры". Мурат Якин и Лучано Спаллетти подготовили следующие основные составы.
- Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Эбишер, Фройлер, Джака (К), Ридер – Варгас, Эмболо, Ндое
- Запасные: Амдуни, Дуа, Эльведи, Закария, Кобель, Мвого, Окафор, Стергиу, Сьерро, Цезигер, Цубер, Шакири, Штеффен, Яшари
- Италия: Доннарумма (К) – Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан – Кристанте, Фаджоли, Барелла – Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави
- Запасные: Белланова, Буонджорно, Викарио, Гатти, Дзакканьи, Димарко, Жоржинью, Камбьясо, Мерет, Пеллегрини, Распадори, Ретеги, Фолоруншо, Фраттези
Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет
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