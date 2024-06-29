Его выгнал Лион, не принял Аякс, обожают болельщики Меца и Грузии. Кто такой Жорж Микаутадзе

Да, именно так надо играть в футбол. С огнем в глазах, без страха перед любым соперником, даже если он трижды топ и фаворит турнира. Без автобуса, но самоотверженно бросаться в подкаты перед своими воротами, мчаться вперед и... забивать. Как Грузия, впервые попавшая на Евро и подарившая один из самых ярких праздников своей стране, да и всему европейскому футболу. Пожалуй, все футболисты сборной - герои, включая главного тренера этих горячих парней Вилли Саньоля.

Однако сегодня хотелось бы поговорить о Жорже Микаутадзе - наилучшем бомбардире группового этапа Евро-2024. Гарри Кейн не словил волну и пока забил всего один гол. Килиан Мбаппе пострадал в первом матче (перелом носа) и отметился лишь одним мячом (с пенальти) плюс одним ассистом. Лукаку так и не записал на свой счет ни одного гола, кроме как с офсайдов, но они не считаются. Роналду тоже остался без голов. Микаутадзе же забил три гола и отдал один ассист. До июня 2024 года Жорж не входил в список топ-звезд и о нем не говорили столько же, сколько о Кевине Де Брюйне, Модриче, Кварацхелии. Пришло время познакомиться с 23-летним грузинским нападающим немного ближе.

В 15 лет его выгнали из "Лиона"

В октябре 2000 года в Лионе грузинская семья Микаутадзе праздновала рождения сына Жоржа. Делая первые шаги и неловкие удары по футбольному мячу, малыш учил грузинские буквы, а перед сном ему читали грузинские сказки. К шести годам мальчик попросил родителей отдать его в футбольную секцию. Так Жорж оказался в футбольной академии "Жерлана". В восемь лет Микаутадзе перешел в академию "Лиона" и сказал родителям, что когда-нибудь он будет выступать за сборную Грузии. Школа и тренировки забирали практически все время. Но даже в редкие свободные часы Жорж не расставался с мячом.

В 15 лет Микаутадзе не отличался высоким ростом, атлетическим телосложением, выносливостью и скоростью. Плюс, Жорж уступал психологически своим конкурентам в команде. Добрый парень, выросший в любви и понимании со стороны родных, казалось, не имеет спортивного азарта. Тренер Жоржа решил, что Микаутадзе вряд ли готов к борьбе за выживание во французском футболе. В итоге "Лион" указал на дверь юному нападающему.

Благодаря заботе родных слезы разочарования быстро высохли на лице 15-летнего парня. Микаутадзе не собирался прощаться с футболом. Жорж присоединился к команде третьего дивизиона и продолжил упорно тренироваться. Через год парня подписал "Мец". Однако быстро отдал в аренду в "Серен" (Бельгия). В Бельгии у Микаутадзе расправились крылья. Нападающий начал забивать. Да так, что "Мец" быстро вернул футболиста. Конечно, свалившийся в Лигу 2 клуб, рассчитывал на форварда. Микаутадзе разорвал второй дивизион своими голами и вытащил "Мец" в Лигу 1.

После такого яркого сезона на грузина обратили внимание клубы первой десятки чемпионата Франции. Получить нападающего, который стал более техничным, научился находить свободное пространство, ловить на ошибках соперников и много забивать захотел и "Лион". Тот клуб, который восемь лет назад выгнал игрока.

Микаутадзе отверг предложение всех французских клубов и летом 2023 года отправился в "Аякс".

Второй удар судьбы

Нидерланды приняли грузинского футболиста холодно. Жорж несколько месяцев жил в отеле. Никто из клуба не помог футболисту найти жилье. Не поддержал в новой для него стране и команде. В какой-то момент Жорж понял, что играть в тонущем на тот момент "Аяксе" ему не дадут. За полгода нападающий вышел на поле девять раз (три матча - в старте, из них два - отыграл 90 минут, шесть раз выходил на замену). Ни одного гола и ассиста.

В это же время французский "Мец" никак не мог справиться с трудностями в Лиге 1, о чем ярко говорила турнирная таблиц. "Мец" быстро приближался к зоне вылета. В декабре французы решили исправить ошибку и вернуть Микаутадзе в команду. Проданный за 16 миллионов евро грузин нидерландскому клубу, в январе 2024 года вернулся во Францию за 13 млн евро. Микаутадзе пытался удержать команду на плаву. Но его 11 голов не спасли "Мец" от очередного вылета в Лигу 2.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Микаутадзе не готов второй раз разрывать Лигу 2 и вытаскивать "Мец". Там он уже оставил след игроком сезона и лучшим бомбардиром лиги. Еще перед стартом Евро-2024 у футболиста были предложения от "Монако", "Марселя", "Лиона", "Ланса", "Ренна". Каждый клуб понимает, что после такого яркого выступления на Евро-2024 Микаутадзе наверняка получит приглашение и от топ-клубов АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги. "Монако", осознавая, что шанс упустить наилучшего бомбардира группового этапа очень велик, решил не тратить время на пустые разговоры, и начал быстро договариваться о трансфере футболиста. Посмотрим...

Второй Бензема

Французские болельщики видят в Микаутадзе второго Бензема. За что? За способность смещаться на фланги. Там нападающий находит свободные зоны и получает мяч. Центрбеки теряют форварда, а фланговые защитники не успевают реагировать. Микаутадзе очень любит ловить соперников на ошибках, а еще больше - наказывать голами. Большой плюс нападающего - концентрация от стартового свистка до финального. Жорж ни на секунду не выключается из игры. Нападающий легко ускоряется, обладает хорошим дриблингом и высоким футбольным интеллектом. А еще Микаутадзе умеет не только голы забивать, а и ассисты раздавать.

Сборная Грузии

Весной 2021 года сбылась детская мечта Микаутадзе. Футболист получил вызов в сборную Грузии. По иронии судьбы, главный тренер "крестоносцев" - француз Вилли Саньоль. Тренер признался, что давно следил за грузинским футболистом во французском чемпионате и с нетерпением ждал того момента, когда Микаутадзе будет готов к вызову в сборную.

В отборочных матчах к Евро-2024 Жорж поразил ворота сборной Норвегии. Благодаря его голу Грузия не проиграла. Один забил сборной Кипра. На групповом этапе Евро-2024 Микаутадзе забивал в каждом матче.

26 июня сборная Португалии почувствовала на себе всю мощь и опасность грузинского нападающего. Первый мяч из своих ворот Диогу Кошта вынимал после удара Кварацхелии. Ассистировал Хвиче Микаутадзе. Второй гол португальцам забил сам Жорж (с пенальти).

Мечты сбываются, чудеса случаются. Грузия надеется на своих волшебников. Но, скорее всего, 30 июня Испания все-таки отправит Грузию домой. Выдержит ли грузинская защита и Мамардашвили (голкипер) натиск качественной атакующей силы испанцев, найдут ли щель Микаутадзе и Кварацхелия в стабильной оборонительной стене команды Луиса де ла Фуэнте - большой вопрос. Скорее всего, Жорж Микаутадзе споет свою последнюю песню на Евро-2024, возможно даже гол забьет. Но у 23-летнего грузина еще все впереди. Хочется верить, что нападающий ни один раз порадует голами Лигу 1, Европу и всю Грузию в составе своей сборной.