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Играет только одна команда. Швейцария ожидаемо вышла вперед в игре с Италией
Максимально закономерно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В Берлине проходит матч 1/8 финала Евро между Швейцарией и Италией. На 37-й минуте Нати забили в ворота Скуадры Адзурры. Варгас прострелил Фройлеру четко под врывание в штрафную, с 8-м номером швейцарцев никто персонально не играл, поэтому он спокойно расстрелял Доннарумму.
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Швейцарцы по игре выглядят лучше именитого соперника, поэтому счет в первом тайме не удивляет. Общее количество ударов - 10 на 1.
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