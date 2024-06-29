Играет только одна команда. Швейцария ожидаемо вышла вперед в игре с Италией

В Берлине проходит матч 1/8 финала Евро между Швейцарией и Италией. На 37-й минуте Нати забили в ворота Скуадры Адзурры. Варгас прострелил Фройлеру четко под врывание в штрафную, с 8-м номером швейцарцев никто персонально не играл, поэтому он спокойно расстрелял Доннарумму.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Швейцарцы по игре выглядят лучше именитого соперника, поэтому счет в первом тайме не удивляет. Общее количество ударов - 10 на 1.

Следите за поединками и результатами Евро-2024 на сайте UA-Футбол, в частности в разделе "Футбол онлайн".