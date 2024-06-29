Красивенный гол Варгаса. Швейцарцы забивают еще один мяч Италии

11 матчей подряд Швейцария не может обыграть Италию. В матче 1/8 финала Евро между этими сборными "Нати" делают все, чтобы прервать эту серию.

На 46-й минуте швейцарцы делают счет 2:0. После небольшой комбинации на левом фланге Варгас оказался на ударной позиции и по невероятной траектории закрутил снаряд в девятку ворот Доннаруммы - голкипер Италии был бессилен что-то сделать.

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