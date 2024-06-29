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Соперники вспомнят Евро-2012. Германия – Дания: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Второй поединок ⅛ финала
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде хозяева соревнований встретятся с "динамитом". Юлиан Нагельсманн и Каспер Юльманн подготовили следующие основные составы.
- Германия: Нойер – Раум, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих – Кроос, Андрих – Мусиала, Гюндоган (К), Сане – Хаверц
- Запасные: Антон, Бауманн, Байер, Вирц, Хенрикс, Гросс, Джан, Кох, Мюллер, Миттельштадт, тер Штеген, Ундав, Фюллькруг, Фюрих
- Дания: Шмайхель (К) – Андерсен, Кристенсен, Вестергор – Ба, Хейбьерг, Делейни, Мегле – Эриксен, Сков Ольсен, Хейлунн
- Запасные: Бруун Ларсен, Винд, Хермансен, Дамсгор, Дольберг, Дрейер, Кьер, Р. Кристенсен, В. Кристиансен, Нергор, Поульсен, Реннов, Енсен
Матч начнется в 22.00. UA-футбол проведет
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