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Евро-2024. Швейцария - Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен

ЕВРО-2024
Обновлено

Абсолютно заслуженный результат

Евро-2024. Швейцария - Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала

Берлин. "Олимпиаштадион"

Швейцария - Италия 2:0

Голы: Фройлер 37, Варгас 46

Швейцария: Зоммер, Шар, Аканджи, Родригес, Эбишер (Штеффен 90+1), Фройлер, Джака, Ндой (Сьерро 77), Ридер (Стергиу 71), Варгас (Цубер 71), Эмболо (Дуа 77)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан (Камбиазо 75), Кристанте (Лоренцо Пеллегрини 75), Фаджоли (Фраттези 86), Барелла (Ретеги 64), Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави (Дзакканьи 46)

Предупреждения: Барелла 35, Эль-Шаарави 45, Манчини 57

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Швейцария любит побеждать действующих чемпионов. Победила Испанию на Чемпионате Мира-2010 после победы той на Евро, Португалию в Отборе на ЧМ-2018 после победы той на Евро, Францию в 1/8 финала Евро-2020 после победы той на Мундиале. В сущности, победила и Италию, опередив ее в группе Отбора на Чемпионат Мира-2022 после победы той на Евро. И вот вновь победа над Италией.

Впрочем, нынешняя победа отличалась от предыдущих тем, что была даже не сенсацией, не сюрпризом, а довольно-таки ожидаемой. На Родине, и не только там, Nati считали фаворитом матча. Ян Зоммер, правда, услышав такое, засмеялся. Но игра обеих в групповом турнире, в частности, отличная швейцарцев против Германии и слабая итальянцев против Испании и Хорватии, намекала очень толсто.

В итальянской прессе перед матчем надеялись на историю, согласно которой сборная часто начинала крупные турниры плохо, но в плей-офф преображалась. Напоминали, что матч в Берлине, где выиграла Чемпионат Мира-2006 (Марко Матерацци сегодня был на трибунах). Указывали на более легкую половину сетки. Что ж, все это оказалось бесполезным и не победило ужасную игру.

Лучано Спаллетти сильно сменил состав и тактическую схему между матчами против Испании и Хорватии. Сильно сменил и сейчас - шесть новых игроков в "старте", возвращение к 4-3-3. Но дело в том, что именно 3-5-2 против хорватов хотя бы немного работала. 4-3-3 развалилась на мелкие кусочки и против испанцев, и сейчас. Впрочем, а в схеме ли дело? Италия просто очень слаба.

Спаллетти резко требует от подопечных владение мячом, доминирование, агрессивную игру, высокий прессинг. По его алгоритму стопроцентно точно сегодня играли подопечные Мурата Якина. Особенно - в первом тайме и начале второго. Даже не играя быстро, а "просто" организованно и агрессивно, они снесли итальянцев с поля. Не хватало разве что опасных моментов. Но голы нашли и так.

Как раз в минуты короткого пробуждения Италии в середине первого тайма Эмболо получил пас вразрез и вышел один-на-один. Доннарумма спас. Спас и от штрафного с фланга, переведя мяч в стойку. Но с ударом низом из центра штрафной Фройлера, игрока "Болоньи", не справился. Ремо получил от Варгаса, принял, подработал и завершил слета красивую комбинацию.

Ну а второй тайм начался очередным розыгрышем слева. Еще один игрок "Болоньи" Эбишер отдал Варгасу, тот сместился и из левой части штрафной блестяще закрутил в дальнюю "девятку".

После этого швейцарцы отошли назад и итальянцы несколько проснулись. Хотя по-прежнему выглядели плохо. Все же они дважды попали в стойку. Правда, однажды Шар попал в стойку собственных, а во втором эпизоде, с ударом Скамакки, скорее всего, был офсайд. Да и возвращение "адзурри" было бы совершенно несправедливым по такой игре.

1:10 по ударам по воротам, 37:126 по передачам в атакующей трети поля в первом тайме, начало второго лишь с одной заменой и пропущенный, лишь две замены до 75-ой минуты, игра без желания, скорости и мысли - итальянцы сделали все, чтобы проиграть этот матч. Отвратительное выступление чемпиона. Уже бывшего чемпиона. И, если он так играет - хорошо, что бывший.

Ну а Швейцария не проигрывает в 17-ом матче из последних 18-ти, включая товарищеские, конкретно Италию переигрывает впервые за 31 год, на втором Евро подряд выбивает гранда в 1/8 финала, повторяя свое лучшее достижение на турнирах, и ждет победителя матча Англия - Словакия. Похоже, и в 1/4 финала, учитывая игру этих трех сборных, Nati будут фаворитом.

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1 голосов
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
30.06.2024 в 05:22
Италия никакая.
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1
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Комментарии 29
tolina-ystas (Краматорск)
30.06.2024 в 05:22
Италия никакая.
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1
0
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 11:00
Это ты никакой. А Италия никакущая!
Ответить
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 22:15
Бл*ть какой тут неудобный интерфейс. Пишешь вторичный ответ текст кудато за горизонт исчезает((..
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1
3
avatar
Вarcelinius
30.06.2024 в 00:43
Колёса перепутал?
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3
2
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 01:51
Жажа, Мон Шер, барселиниус прокуренный и тупой. Глаголь дальше. Ждём!
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2
4
avatar
Вarcelinius
30.06.2024 в 02:09
Пердоль ода, пердоль, свою пердоль.
 
1
3
avatar
Вarcelinius
30.06.2024 в 02:11
Такова твоя юдоль.
 
1
3
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 11:01
Маленький еврейский мальчик, сходи в душ, расслабься
 
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 22:12
Andrumas (Düsseldorf)29.06.2024 в 21:31Олька Шляпаренко не накрыла и не заблокировала ударкогда нам забили второй румыны.Так что минус один гол и остаецца у девочки только один скромный ассист
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0
7
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 01:53
Твой глубокий смысл поймут не только лишь все. Прости убогих.
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2
2
avatar
Вarcelinius
30.06.2024 в 02:20
Но и не каждый ода это сможет сделать.
 
1
3
avatar
Вarcelinius
29.06.2024 в 21:49
Ожидал увидеть унылое тягомотное гавно в исполнении обеих сборных. Но черно-белые швейцарцы приятно удивили. Да так, шо пришлось смотреть игру до конца. Вот это да.
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2
4
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2024 в 22:06
сборная мира))
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3
2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.06.2024 в 21:09
Макаронникам карма повернулась , як вийшли з групи, так відразу і вилетіли .
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2
0
download1 (huyersk)
29.06.2024 в 21:08
Коли у нас буде такий тренер і хлопці так заграють ?... Підбір виконавців не гірший..
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2024 в 21:06
спаГLетти - офф
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1
4
ymscik (Херсон)
29.06.2024 в 21:04
Как не крути, а итальянцы были лишние на этом чемпионате
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0
3
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 21:03
ждём нового чемпиона Европы
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0
2
avatar
Вarcelinius
29.06.2024 в 21:35
Испания или Германия.
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1
3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 21:58
едь намаскву на курский вокзал встречай свой шахтер там, ждун лаптеголовый!
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4
4
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 11:02
Именно! Жажа красавчик
 
0
2
Лекарь (село Дарниця)
29.06.2024 в 21:00
Ніяка Італія завдяки арбітру пролізла в 1/8, забивши Хорватії на 99-ій хвилині. Але, Швейцарія все розставила по місцях. В команді Італії грав тільки Доннарума
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4
1
download1 (huyersk)
29.06.2024 в 21:09
Наша збірна виступила на рівні Італії на цьому турнірі.. Євро вдався!
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
29.06.2024 в 21:30
 
0
4
Andrumas (Düsseldorf)
29.06.2024 в 21:31
А пичичи Довбик забил столько же, сколько и Роналду, Яремчук как Мбаппе и Кейн, а Шапаренко по гол+пас даже круче Беллингэма на этом турнире! Мы о таком и мечтать не могли перед началом турнира. Вацко, Зверову и другим реброважопализателям на заметку:))
 
2
4
oleg dynamo (львівська)
29.06.2024 в 21:00
Італія цього року слабовата,другий раз фарт не пройшов
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2
0
avatar
Вarcelinius
29.06.2024 в 21:32
Слабовата??? Да она ваааще НИКАКАЯ. Сбродная бездарностей. Кроме вратаря.
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1
4
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 01:52
Барселона еще хуже и намного
 
2
2
avatar
Вarcelinius
30.06.2024 в 02:18
Таидывпызду.
 
0
2

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.