Евро-2024. Швейцария - Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала

Берлин. "Олимпиаштадион"

Швейцария - Италия 2:0

Голы: Фройлер 37, Варгас 46

Швейцария: Зоммер, Шар, Аканджи, Родригес, Эбишер (Штеффен 90+1), Фройлер, Джака, Ндой (Сьерро 77), Ридер (Стергиу 71), Варгас (Цубер 71), Эмболо (Дуа 77)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан (Камбиазо 75), Кристанте (Лоренцо Пеллегрини 75), Фаджоли (Фраттези 86), Барелла (Ретеги 64), Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави (Дзакканьи 46)

Предупреждения: Барелла 35, Эль-Шаарави 45, Манчини 57

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Швейцария любит побеждать действующих чемпионов. Победила Испанию на Чемпионате Мира-2010 после победы той на Евро, Португалию в Отборе на ЧМ-2018 после победы той на Евро, Францию в 1/8 финала Евро-2020 после победы той на Мундиале. В сущности, победила и Италию, опередив ее в группе Отбора на Чемпионат Мира-2022 после победы той на Евро. И вот вновь победа над Италией.

Впрочем, нынешняя победа отличалась от предыдущих тем, что была даже не сенсацией, не сюрпризом, а довольно-таки ожидаемой. На Родине, и не только там, Nati считали фаворитом матча. Ян Зоммер, правда, услышав такое, засмеялся. Но игра обеих в групповом турнире, в частности, отличная швейцарцев против Германии и слабая итальянцев против Испании и Хорватии, намекала очень толсто.

В итальянской прессе перед матчем надеялись на историю, согласно которой сборная часто начинала крупные турниры плохо, но в плей-офф преображалась. Напоминали, что матч в Берлине, где выиграла Чемпионат Мира-2006 (Марко Матерацци сегодня был на трибунах). Указывали на более легкую половину сетки. Что ж, все это оказалось бесполезным и не победило ужасную игру.

Лучано Спаллетти сильно сменил состав и тактическую схему между матчами против Испании и Хорватии. Сильно сменил и сейчас - шесть новых игроков в "старте", возвращение к 4-3-3. Но дело в том, что именно 3-5-2 против хорватов хотя бы немного работала. 4-3-3 развалилась на мелкие кусочки и против испанцев, и сейчас. Впрочем, а в схеме ли дело? Италия просто очень слаба.

Спаллетти резко требует от подопечных владение мячом, доминирование, агрессивную игру, высокий прессинг. По его алгоритму стопроцентно точно сегодня играли подопечные Мурата Якина. Особенно - в первом тайме и начале второго. Даже не играя быстро, а "просто" организованно и агрессивно, они снесли итальянцев с поля. Не хватало разве что опасных моментов. Но голы нашли и так.

Как раз в минуты короткого пробуждения Италии в середине первого тайма Эмболо получил пас вразрез и вышел один-на-один. Доннарумма спас. Спас и от штрафного с фланга, переведя мяч в стойку. Но с ударом низом из центра штрафной Фройлера, игрока "Болоньи", не справился. Ремо получил от Варгаса, принял, подработал и завершил слета красивую комбинацию.

Ну а второй тайм начался очередным розыгрышем слева. Еще один игрок "Болоньи" Эбишер отдал Варгасу, тот сместился и из левой части штрафной блестяще закрутил в дальнюю "девятку".

После этого швейцарцы отошли назад и итальянцы несколько проснулись. Хотя по-прежнему выглядели плохо. Все же они дважды попали в стойку. Правда, однажды Шар попал в стойку собственных, а во втором эпизоде, с ударом Скамакки, скорее всего, был офсайд. Да и возвращение "адзурри" было бы совершенно несправедливым по такой игре.

1:10 по ударам по воротам, 37:126 по передачам в атакующей трети поля в первом тайме, начало второго лишь с одной заменой и пропущенный, лишь две замены до 75-ой минуты, игра без желания, скорости и мысли - итальянцы сделали все, чтобы проиграть этот матч. Отвратительное выступление чемпиона. Уже бывшего чемпиона. И, если он так играет - хорошо, что бывший.



Ну а Швейцария не проигрывает в 17-ом матче из последних 18-ти, включая товарищеские, конкретно Италию переигрывает впервые за 31 год, на втором Евро подряд выбивает гранда в 1/8 финала, повторяя свое лучшее достижение на турнирах, и ждет победителя матча Англия - Словакия. Похоже, и в 1/4 финала, учитывая игру этих трех сборных, Nati будут фаворитом.