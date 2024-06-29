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В четвертьфинале Евро Швейцария сыграет с победителем пары Англия - Словакия
Они способны на все
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В 1/8 финала Евро сборная Швейцарии выбила действующего чемпиона Италию (2:0). В четвертьфинале команда встретится с победителем пары Англия - Словакия.
Игра 1/8 между англичанами и словаками состоится в воскресенье, 30-го июня. Начало - в 19:00. Будущий четвертьфинал запланирован на 6-е июля.
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