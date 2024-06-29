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Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией
2:0
Getty Images / Global Images Ukraine
Италия покидает ЕВРО - Швейцария спокойно проходит в четвертьфинал (2:0).
Невероятно слабая игра от "Скуадры Адзурры". Никакого сопротивления и минимум идей от команды Спаллетти. В то же время Швейцария доминировала все 90 минут в стиле "Манчестер Сити" и теперь шагает в 1/4-ю благодаря двум голам - одному комбинационному и второму очень красивому.
"Нати" в следующей стадии ЕВРО сыграют с победителем пары Англия - Словакия.
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