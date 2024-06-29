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Доннарумма – после вылета Италии: Это реальность
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Евро сборная Швейцарии выбила действующего чемпиона Италию (2:0). Голкипер "лазурных" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал результат.
"Мы можем просто принести извинения нашим болельщикам. Это неприемлемо, мы были бедны на моменты на протяжении всей игры. Такова реальность.
Мы были ужасающими в первом тайме. Такая реальность мы должны принять это", - сказал кипер.
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