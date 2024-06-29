Доннарумма – после вылета Италии: Это реальность

В 1/8 финала Евро сборная Швейцарии выбила действующего чемпиона Италию (2:0). Голкипер "лазурных" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал результат.

"Мы можем просто принести извинения нашим болельщикам. Это неприемлемо, мы были бедны на моменты на протяжении всей игры. Такова реальность.

Мы были ужасающими в первом тайме. Такая реальность мы должны принять это", - сказал кипер.