Швейцария - Италия 2:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

В первой игре стадии 1/8 финала Евро встречались Швейцария и Италия. Номинальные хозяева полностью переиграли соперника в первом тайме - гол Фройлера лишь это подтвердил. Беспомощность действующего чемпиона Европы продолжилась и во второй части игры. Похоже, что красивый гол в девятку от Варгаса итальянцев просто добил.

Первая за 31 год победа над Италией выводит Швейцарию в четвертьфинал. Там она сыграет с победителем пары Англия - Словакия.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала

Берлин. "Олимпиаштадион"

Швейцария - Италия 2:0

Голы: Фройлер 37, Варгас 46