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Швейцария - Италия 2:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Чемпионы едут домой
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первой игре стадии 1/8 финала Евро встречались Швейцария и Италия. Номинальные хозяева полностью переиграли соперника в первом тайме - гол Фройлера лишь это подтвердил. Беспомощность действующего чемпиона Европы продолжилась и во второй части игры. Похоже, что красивый гол в девятку от Варгаса итальянцев просто добил.
Первая за 31 год победа над Италией выводит Швейцарию в четвертьфинал. Там она сыграет с победителем пары Англия - Словакия.
Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала
Берлин. "Олимпиаштадион"
Швейцария - Италия 2:0
Голы: Фройлер 37, Варгас 46
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