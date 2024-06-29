Спаллетти: У нас мало игроков, способных бегать, и было мало времени для работы

В субботу, 29-го июня, действующий чемпион сборная Италии вылетела из Чемпионата Европы на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии со счетом 0:2. По окончании матча главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти дал интервью RAI Sport. Его слова передает Football Italia.

"Разница была в темпе игры", - заявил Спаллетти. "Мы были слишком медленны по сравнению с ними в первом тайме. Как команда, и как индивидуалы в движениях и единоборствах. А пропущенный в начале второго тайма выбил из нас уверенность в своих силах. После этого даже на их половине поля мы не проявляли инициативу".

"К сожалению, острота и темп действий решают. Я думал, что, если предоставлю игрокам больше дней отдыха и заменю некоторых, они будут острее. На данный момент по множеству причин мы не способны сделать больше, чем сделали".

"Нас ожидает длинный путь, мы будем идти по нему медленно, но ясно, что нужен быстрый темп движения команды. Даже не говоря о качестве, нам нужно больше жертвенности, больше перекрывать оппонентов, прессинговать. Нужно набрать физическую форму. Повлияла и форма игроков в клубах, не лучшая в концовке сезона, и при такой жаре сегодня все ставало сложнее".

В другом интервью, Sky Sport Italia, Спаллетти повторил те же слова: "Темп был слишком низок. И, если ты не владеешь мячом, качество падает. Некоторые соперники играли в совершенно другом темпе, чем мои игроки. Я менял сегодня с целью улучшить свежесть, но в такой интенсивной игре мы были уровнем ниже, чем соперник".

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"У нас мало кто способен много бегать. Не все агрессивно прессингуют, не все бросаются в единоборства сразу после потери мяча. Если ты не перехватываешь или хотя бы не выбиваешь мяч в течение двух-трех передач, ты будешь страдать, потому что они окружат тебя. Мы должны искать игроков другого стиля, чем тот, который есть сейчас".

На вопрос о неудачном возвращении к тактической схеме 4-3-3 тренер ответил: "Трудно говорить о схемах, когда ты играешь на таком уровне. С тремя центральными защитниками у тебя больше скорости на флангах, но тогда ты защищаешься впятером и позволяешь им владеть мячом и прижимать тебя к твоим воротам".

"Этот вылет дает нам индикации о вещах, которые мы несомненно должны изменить. Нужно двигаться быстрее, потому что это решает. Против команд, пасующих хорош, очень тяжело, если ты не контролируешь игру".

На вопрос о своем будущем Лучано ответил: "Тренер всегда ответственен за результат, поскольку я принимаю решения. Мы поговорим с президентом Федерации Габриэле Гравиной и посмотрим. У меня не было много времени для того, чтобы узнать моих игроков. Еще несколько матчей помогли бы".



Напомним, что Италия вылетела с Евро на такой ранней стадии впервые с 2004-го года, когда не вышла из группы.