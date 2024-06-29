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Матч Германия – Дания остановили на 36-й минуте из-за молнии и ужасной погоды
Команды досрочно покинули поле
Сегодня вечером в Дортмунде дождливо. Из-за сильных осадков и капризной погоды поединок приостановили еще до завершения первого тайма.
На 4-й минуте немцы могли открывать счет, но гол Шлоттербека отменили из-за офсайда. Подопечные Нагельсманна лучше держат мяч (58%), а также чаще угрожают воротам соперника (удары 6-4).
Кипер Дании Шмайхель уже успел спасти скандинавский коллектив четырежды.
Germany vs. Denmark has been temporarily suspended due to a thunderstorm. pic.twitter.com/ZywIB7zbnX— ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2024
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