Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца

В Валенсии его называют "Мамар" или "Мама".

Испанцы бросили попытки выговорить фамилию "Мамардашвили" и лишь шутят, что Георгий такой же длинный, как она. Еще бы, 199 см.

Задолго до Евро "Лос Чес", которые вечно в кризисе из-за менеджмента Питера Лима, просили за грузина 30-40 млн евро, но по последней информации Marca, после групп ценник вырос до 60.

В том есть логика — о Мамардашвили сейчас говорят футбольные люди по всему континенту. Это же не шутка — 11 сэйвов за игру.

Чехия в тот вечер была просто великолепна, побив рекорды по ожидаемым голам (3,2), ударам по воротам (27) и ударам в створ (12) на Евро, но в итоге получила лишь 1:1.

11 & 3.2 - Giorgi Mamardashvili made 11 saves against Czechia, while preventing 3.2 goals based on the quality of shots on target faced (using xG on target) - both the best figures so far at EURO 2024. Saviour. #EURo2024 #GEOCZE #uhlsquad pic.twitter.com/tjevqwRjeE — OptaFranz (@OptaFranz) June 22, 2024

И Португалию ждало то же самое. Здесь Георгий оформил "всего" 5 сэйвов, но вы видели вот этот после удара Далота? Божественный прыжок.

"Трансфер Мамардашвили — это сделка века, не меньше", - улыбается Рубен Бараха.

Конечно, она не спасет "Валенсию", пока там Лим, но и понять тренера "Летучих мышей" легко.

***

По фамилии в Грузии можно многое узнать о человеке.

Смотреть надо на окончание. Пайчадзе, Каладзе — это чаще всего запад страны, Кутаиси и Аджария. Кварацхелия — распространено у мегрелов, говорящих на собственном диалекте; Кипиани — аристократия высокогорных сванов. Ну, а "-швили" — это Картли-Кахетия вместе с Тбилиси.

Собственно, в столице и вырос Георгий — в спальном районе Глдани, в чем-то похожим на львовский Сихов.

Отец, Давид — бывший вратарь, но дальше "Гагры" не прыгнул, и он очень старался, чтобы сын пошел его дорогой.

И тот шел.

Уже в 2010-м Георгия признали лучшим вратарем детского турнира в Тбилиси.

В 2013-м Мамардашвили был частью команды "Динамо Тбилиси" U-13, которая выиграла турнир в Санкт-Петербурге, одолев среди прочих "Динамо Киев".

Уже тогда было ясно, что у грузин растет серьезное поколение. Из того состава Чакветадзе сейчас в "Уотфорде", Нинуа — в ПАОК, Давиташвили — в "Бордо".

Ну, а с Кварацхелией Мамардашвили познакомился в команде "Динамо" U-15, которая выиграла чемпионат, причем Георгий отразил три пенальти в решающей серии.

Это все влияние отца - Давид очень любил этот элемент, показывал и учил сына.

Не зря. Когда Георгий приехал в "Валенсию", именно его реакция на пенальти первой поразила Сантьяго Каньисареса.

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Очень неожиданно, что из Грузии в "Месталью" Мамардашвили попал благодаря... россиянам.

Не в прямом смысле, ясно — просто он их очень круто обломал.



Мамардашвили в детстве. Фото: fcdinamo.ge Мамардашвили в детстве. Фото: fcdinamo.ge

Это было лето 2020 года. Георгий не проходил в состав "Динамо Тбилиси", поэтому выступал в аренде за "Локомотив", который в квалификации Лиги Европы играл против другого "Динамо" — из Москвы.

Сравнивать бюджеты клубов бесполезно; это как ресторан Мишлен против сельской забегаловки. Но ведь не деньги играют в футбол. На поле грузины победили 2:1, а Мамардашвили тащил все, что летело в сторону ворот.

Никаких призовых — играли за страну, которая до сих пор смертельно напугана российскими бомбардировками.

"Это была победа для всех грузин, а не только для "Локо". Я все еще получаю кучу поздравлений и смс за нее. На стадион почти никого не пустили, но люди ждали нас на улице, сопровождали автобус. Мы были топ-новостью страны".

Конечно, это все привлекло внимание скаутов.

А еще больше — 7 сэйвов против "Гранады" в следующем раунде. Тогда-то агент Антонио Лопес и вцепился в Мамара.

"Я ходил из клуба в клуб и рассказывал о нем, но слышал лишь: "Грузин? Не смеши меня".

В итоге посмотреть Георгия согласились двое - "Валенсия и "Реал Сосьедад". Бог его знает, почему он выбрал тогда "Месталью".

Поначалу это не было просто. В Грузии Георгий зарабатывал 900 долларов в месяц, и в Испании жил в скромной однокомнатной квартире. Между тем "Динамо" изо всех сил торговалось за отступные — и так сумма выросла с 350 тысяч до 850.

Оставалось только заиграть, чтобы их активировали.

На дворе уже было лето 2021 года.

20 year-old Giorgi Mamardashvili made his debut for Valencia in their opening game of the season.



???? 90 mins

???? 4 saves

???? 1 clean sheet.

???? Punches - 1

???? Touches - 28

???? Passes - 14

???? Clearances - 1

⚔️ Duels - 1 (1)



Solid performance ???????? pic.twitter.com/LgUeYSbVw7 — viva laliga (@vv_laliga) August 13, 2021

***

"Мы брали его для резерва, но он здесь с основой. Если честно, он играет лучше, чем мы ожидали. У нас есть вратари, но мы следим за ним".

Так говорил тогда Пепе Бордалас.

Под другими "вратарями" он имел в виду звездного Яспера Силлессена и местного парня Хауме Доменека. Кто бы мог подумать, что уже через месяц оба получат травмы?

И, главное, кто бы мог поверить, что ноунейм из Грузии окажется к этому готовым?

А между тем, так и было. Уже в 1-м туре против родного Бордаласу "Хетафе" Мамардашвили вышел в старте, став самым молодым кипером "Валенсии" с 1982 года (20 лет, 318 дней), и сделал 5 сэйвов.

MAMARDASHVILI se despide de BORDALÁS, el entrenador que le ha dado la oportunidad en la élite. pic.twitter.com/fH9m7aLCmg — Radio Taronja (@RadioTaronja_) June 5, 2022

Ла Лига тогда же признала Гию лучшим вратарем тура, а тренер расхвалил после матча:

"Я видел, что он хорошо играл во время претемпорады, но не понимаю, почему он вообще не волновался в Примере? Он будто из стали".

Техническое несовершенство и брак опыта Мамардашвили проявились позже — особенно в сентябрьском матче с "Севильей", где он спутал спокойствие с инертностью.

Ох и распяла его тогда испанская пресса! Уничтожили абсолютно все — и выходы, и реакцию, и решения.

Бордалас тогда же вернул в ворота Силлессена, и для Георгия наступило трудное время. У Пепе есть пунктик — он взвешивает игроков перед матчами. Так вот однажды Гия не вписался в лимит — и его исключили из заявки.

Конечно, через это надо было пройти.

????‍♂️ Le face-à-face manqué de Jordi Martin face à Mamardashvili ! pic.twitter.com/V1qIMUsHa5 — LigActu ???????? (@LigActu) December 8, 2023

Уже в феврале 2022-го он вернулся в старт, выбив Силлессена — на этот раз окончательно.

Мнение полевых игроков "Валенсии" по этому поводу выразил защитник Димитри Фулькье:

"Когда Мамар на воротах - мне спокойнее играется в футбол".

***

Ну, и все. С тех самых пор Георгий - один из лидеров "Лос Чес" и их главный актив.

В сезоне-2022/23 Мамардашвили сыграл за "Валенсию" в каждом матче — 41 во всех турнирах, спасая даже в беспросветные времена тренерства Дженнаро Гаттузо.

А уж когда пришел более умный и эмоционально стабильный Бараха — Мамар и вовсе расцвел.

Да, Трофео Самора-2024 при отсутствии травмированного Куртуа забрал кипер "Фурии Рохи" Унаи Симон, но не стоит сравнивать защиту Бильбао и "Валенсии", это разные весовые категории. Если принимать во внимание только сейвы, то именно Мамардашвили не допустил больше всего голов в прошлом чемпионате (10,2). Для контекста, у Симона — 9,0, у Вальеса из "Лас-Пальмаса" — 7,7, у Лунина — 4,2.

????MAMARDASHVILI 23/24



✅11 PORTERÍAS A CERO EN LIGA (el 36,66% de los partidos deja su portería a cero)

✅3 PORTERÍAS A CERO CON GEORGIA

3️⃣º EN LA CLASIFICACIÓN POR EL ZAMORA DE LA LIGA



1. Unai Simón 0,90

2. Remiro 1,00

3. MAMARDASHVILI 1,10

4. Valles 1,10

5. Oblak 1,17 pic.twitter.com/GIxukNK46Y — INFO MESTALLA (@INFO_MESTALLA) April 5, 2024

Также у грузина лучший процент отраженных пенальти в Ла Лиге — потянул три из шести. Прямо, как отец учил.

Ну, и его способность снимать верховые мячи — между прочим, слабое место Андрея — это и подавно роскошь. По прерванным кроссам Мамар второй в Ла Лиге после Конана Ледесмы.

"Если Гия увидел мяч - никто другой в штрафной его не сыграет, даже не надейтесь", - смеется Уго Дуро.

Этот нападающий — тоже один из лидеров "Валенсии", но дальше подняться с его потенциалом почти невозможно. Совсем другое дело — Мамардашвили. Неидеальная игра ногами — не аргумент для топов, когда голкипер отбивает так много мячей.

Ко всему, как говорит товарищ грузина Хосе Пералес, Гия еще и помешан на карьере:

"В первые полгода он даже из дома не выходил, никаких вечеринок. Он знает, чего хочет достичь. Он не только хорошо тренируется, но и питается, следит за собой. И ему всегда мало".

"Бавария"? "Реал"? "Манчестер Сити"? Делайте ставки. С таким подходом и талантом возможно все.

Тем временем Антонио Лопес — первый, кто в него поверил — единственный имеет право сегодня сказать вслух:

"Впереди долгий путь, но я всегда знал, что он будет лучшим вратарем Европы!"

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