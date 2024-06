Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца

В Валенсии его называют "Мамар" или "Мама".

Испанцы бросили попытки выговорить фамилию "Мамардашвили" и лишь шутят, что Георгий такой же длинный, как она. Еще бы, 199 см.

Задолго до Евро "Лос Чес", которые вечно в кризисе из-за менеджмента Питера Лима, просили за грузина 30-40 млн евро, но по последней информации Marca, после групп ценник вырос до 60.

В том есть логика — о Мамардашвили сейчас говорят футбольные люди по всему континенту. Это же не шутка — 11 сэйвов за игру.

Чехия в тот вечер была просто великолепна, побив рекорды по ожидаемым голам (3,2), ударам по воротам (27) и ударам в створ (12) на Евро, но в итоге получила лишь 1:1.

11 & 3.2 - Giorgi Mamardashvili made 11 saves against Czechia, while preventing 3.2 goals based on the quality of shots on target faced (using xG on target) - both the best figures so far at EURO 2024. Saviour. #EURo2024 #GEOCZE #uhlsquad pic.twitter.com/tjevqwRjeE