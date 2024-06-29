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Рубен Варгас – лучший игрок матча: оценки футболистов в игре Швейцария – Италия
Автора гола и ассиста ожидаемо признали ведущим исполнителем
Фото - УЄФА
Статистические порталы SofaScore и WhoScored полностью согласны с решением официального партнера ЧЕ Vivo. Аналитики поставили полузащитнику "Аугсбурга" 8,5 баллов. Он сделал 90% точных пасов и трижды выиграл борьбу за позицию.
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Отметим, что из стартового состава "крестоносцев" только Эмболо получил менее 7 пунктов (6,3). По мнению специалистов WhoScored, кроме Бреля, еще Ндойе и Зоммер выступили хуже партнеров по команде.
У "скуадры адзурры" лучшим был Кьеза (7,4/7,2). Также хороший поединок провели Кристанте (7,0/6,5) и Дзакканьи (7,3/6,5).
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