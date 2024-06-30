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Якин: Знали, что если итальянцы сыграют в четыре защитника, мы их разобьем
Наставник Швейцарии прокомментировал победу команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Крестоносцы" стали первыми четвертьфиналистами ЧЕ. Мурат Якин предоставил краткий анализ матча.
"Мы знали, что если они сыграют в четыре защитника, мы их разобьем. Наши парни очень хотят играть с мячом, и сегодня они сыграли прекрасно.
Наша система игры предполагает большую свободу. Мы смогли положиться на Ндойе на правом фланге, он хорошо отработал. Нам удавалось использовать свободные зоны, итальянцам приходилось бегать за мячом.
Каждый элемент нашей команды идеально подходит друг другу, от игроков до тренеров. Все едины, и капитан Джака здорово ведет команду за собой. Прекрасно, что мы можем сосредоточиться на футболе, все идет хорошо", – сказал специалист.
Швейцария нанесла 16 ударов, а "скуадра адзурра" лишь один раз пробила в створ.
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