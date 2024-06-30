Победитель пары Испания – Грузия в четвертьфинале сыграет с Германией

В 1/8 финала Евро сборная Германии выбила из турнира Данию (2:0). В четвертьфинале команда Нагельсманна встретится с победителем пары Испания – Грузия.

Игра 1/8 между испанцами и грузинами состоится в воскресенье, 30-го июня. Начало в 22:00. Будущий четвертьфинал запланирован на 5-е июля.