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Победитель пары Испания – Грузия в четвертьфинале сыграет с Германией
Вот это матч может быть!
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 1/8 финала Евро сборная Германии выбила из турнира Данию (2:0). В четвертьфинале команда Нагельсманна встретится с победителем пары Испания – Грузия.
Игра 1/8 между испанцами и грузинами состоится в воскресенье, 30-го июня. Начало в 22:00. Будущий четвертьфинал запланирован на 5-е июля.
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