Мусиала отправляет Данию домой. Германия устанавливает счет 2:0

Нико Шлоттербек на 68-й минуте отдал мяч Джамалу Мусиале. Он ворвался в штрафную и нанес удар в правый нижний угол ворот. Бундестим удваивает преимущество в поединке.

Это третий гол 21-летнего футболиста на Евро-2024. Он также отмечался в матчах против Шотландии и Венгрии.

Немцы уже 13 раз пробивали по воротам скандинавской сборной.

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