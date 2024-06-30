Евро-2024, 1/8 финала

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Германия – Дания 2:0

Голы: Хавертц 53 (п), Мусиала 68

После тяжелой встречи с Швейцарией Юлиан Нагельсманн совершил два тактических корректива на 1/8 финала. Лерой Сане впервые вышел в стартовом составе на Евро, а двужильный Давид Раум занял позицию слева в обороне. Это была попытка добавить вариативности атаке, которая была слишком зациклена на узких комбинациях через центр, что делало хозяев предсказуемыми в атаке. Но гораздо большую разницу привнес вынужденный выход Шлоттербека из-за дисквалификации Джонатана Та. Единственный корректив датчан – выход Дилэйни вместо забаненного Юлманда в опорной зоне.

Германия выдала ударный дебют и в первые 20 минут Шмейхелю пришлось серьезно поработать, чтобы удержать нули на табло. Больше всего "манншафт" угрожали со стандартов: Шлоттербек забил с корнера, но из-за фола Киммиха ранний гол был отменен; был еще один удар защитника "Боруссии" под штангу и плотный выстрел головой Андриха прямо в руки Шмейхеля. Кроме того издали солидно приложился Киммих, а Рюдигер разок неплохо наказал датчан за высокую линию, закинув на Хавертца, который приложился в одно касание.

Но Дания выдержала удар, и к середине тайма сбила темп за счет длительных отрезков владения. Германия до перерыва еще раз напрягла Шмейхеля со стандарта: после розыгрыша штрафного Хавертц прямо по центру ворот оказался свободен, но пробил головой во вратаря. Датчане терпели, чтобы после длительной паузы, связанной с грозой, создать лучший момент тайма. Очередная потеря Мусиалы (до этого было 5 неудачных обводок за 45 минут), на этот раз неточная передача, запустила контратаку "красно-белых". Крооса, опустившегося в тройку, отыграли элементарно, Шлоттербек бездумно выбросился, а Рюдигер не сумел спасли, после чего Дилэйни вывел Хейлунда 1 на 1 с Нойером. Ману решительно бросился в ноги форварду МЮ и спас команду от гола в раздевалку.

Мотивы второго тайма были те же: отмененный быстрый гол, включения ВАР и положительное влияние Шлоттербека на атаку (в обороне выглядел куда менее убедительно). Йоаким Андерсен после штрафного в первой атаке отправил мяч в сетку после неразберихи в штрафной, но хозяев спас небольшой офсайд. Бедолага Андерсен не только лишился неожиданного гола, но через 5 минут превратился в антигероя. Длинная передача Шлоттербека на Мусиалу запустила быстрый выпад "бундестим". Датчане справились с Джамалом, но вторым темпом Раум подавал, а Андерсен сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти уверенно реализовал Хавертц.

Датчане наконец включили прессинг и включились в игру, но также стала подставляться под контратаки. Хавертц мог оформлять дубль после потери Дилэйни в центре поля. Кай идеально принял мяч, выбежал 1 на 1, но не смог перекинуть вратаря. Хейлунд в ответ неприятно бил из пределов штрафной после редкой разрезающей передачи Хейбьерга. Но уже следующий пропущенный выпад Дании стал решающим. Шлоттербек снова закинул Мусиале на ход, тот легко удрал от медлительного Андерсена и поставил точку. От разгрома в концовке датчан спасли промахи Хавертца и офсайды свежих Виртца и Фюллькруга.

2:0. Хозяева не без проблем выходят в четвертьфинал. До первого мяча у подопечных Нагельсманна были реальные проблемы с созданием моментов с игры. Была альтернатива в качестве сильных стандартов, но с них же Германия едва не пропустила в дебюте второй половины, отделавшись легким испугом. Первый пас Шлоттербека был едва ли не главным креативным инструментов хозяев турнира в атаке, хотя в обороне Нико был куда менее убедителен. Двуликим был и Мусиала. С одной стороны и третий гол на турнире, и разгон первой голевой атаки. С другой, много брака, за счет которого датчане имели свои лучшие шансы.

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Хенрикс, 80) – Кроос, Андрих (Джан, 64), Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 65), Мусиала (Виртц, 81) – Хавертц

Дания: Шмейхель – Ба (Кристиансен, 81), Вестергор, Андерсен, Кристенсен (Бруун Ларсен, 81), Меле – Дилэйни (Нергор, 69), Хейбьерг – Эриксен – Ольсен (Поульсен, 69), Хейлунд (Винд, 81)

Предупреждения: Андерсен 57, Меле 60