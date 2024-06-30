Хозяева молниеносно продолжают борьбу за трофей. Германия – Дания 2:0. Обзор матча и видео голов

Подопечные Нагельсманна уже на 4-й минуте могли открывать счет, но взятие ворот Шлоттербека отменили из-за нарушений правил. Позже он отдаст ассист на Мусиалу, который забил второй мяч во встрече.

Ближе к перерыву встречу остановили почти на полчаса из-за сильного дождя и молнии.

Во второй половине поединка соперники обменялись офсайдными голами. "Орлы" чаще пробивали по воротам (удары 17-11, в створ 10-2). Шмайхель тянул свою сборную, как мог, но восьми сейвов оказалось маловато для спасения.

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Смотрите обзор матча ⅛ финала. Германия – Дания

Дортмунд. Сигнал Идуна Парк

Германия – Дания 2:0

Голы: Хаверц, 53 (п), Мусиала, 68