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Хозяева молниеносно продолжают борьбу за трофей. Германия – Дания 2:0. Обзор матча и видео голов
Бундестим пробивается в ¼ финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Нагельсманна уже на 4-й минуте могли открывать счет, но взятие ворот Шлоттербека отменили из-за нарушений правил. Позже он отдаст ассист на Мусиалу, который забил второй мяч во встрече.
Ближе к перерыву встречу остановили почти на полчаса из-за сильного дождя и молнии.
Во второй половине поединка соперники обменялись офсайдными голами. "Орлы" чаще пробивали по воротам (удары 17-11, в створ 10-2). Шмайхель тянул свою сборную, как мог, но восьми сейвов оказалось маловато для спасения.
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Смотрите обзор матча ⅛ финала. Германия – Дания
Дортмунд. Сигнал Идуна Парк
Голы: Хаверц, 53 (п), Мусиала, 68
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