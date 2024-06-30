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Антонио Рюдигер – лучший футболист матча: оценки за игру Германия – Дания
Защитник Реала надежно сыграл в обороне
Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный партнер ЧЕ Vivo признал Антонио Рюдигера лучшим футболистом второго поединка ⅛ финала. Решение совпадает с оценками статистических порталов SofaScore и WhoScored, поскольку бывшему футболисту "Челси" поставили самые высокие баллы (8,4/7,9).
Вторым ключевым игроком немцев стал коллега Антонио по позиции Нико Шлоттербек, отдавший ассист во второй результативной атаке (8,0/7,8).
У Дании кипер Каспер Шмайхель был бесспорным лидером (8,2/7,3). На его счету 7 сэйвов.
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