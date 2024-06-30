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Испания - на пороге большого юбилея
Будет историческая игра на Евро-2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодняшний поединок 1/8 финала Испания – Грузия будет для "Фурии рохи" юбилейным, 50-м, проведенным на Евро. И таким образом пиренейцы станут второй сборной в истории, после Германии (в девичестве – ФРГ), которая достигла этого рубежа на континентальных турнирах.
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Уже на следующей неделе мог появиться и третий "пятидесятник" ЧЕ – Италия. Но не судьба.
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