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Тренер сборной Англии: Мы прошли через определенные испытания, и это поможет нам выработать устойчивость
Физически футболисты сейчас находятся в лучшем состоянии ©
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своими мыслями по поводу сегодняшней игры Англии против сборной Словакии.
"С нетерпением ждем следующего этапа турнира. Именно ради этого мы здесь, все игроки вдохновлены. Мы знаем, что футбол на выбытие связан с максимальной опасностью. Но мы к этому привыкли.
Думаю, мы выросли как команда. В начале турнира у нас было много новых игроков и много тех, кому не хватало практики. Так что физически футболисты сейчас находятся в лучшем состоянии. Мы прошли через определенные испытания, и это поможет нам выработать устойчивость. Сейчас мы наслаждаемся турниром, посмотрим, как далеко сможем зайти", – сказал тренер.
Напомним, сегодня в рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия сыграет против Словакии, матч начнется в 19:00.
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