"В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии

Вчера прошел матч 1/8 финала Евро-2024 Германия против Дании, на 48-й минуте игры защитник сборной Дании Йоаким Андерсен забил гол, но судья принял решение не засчитывать гол из-за офсайда у Томаса Дилэйни.

Вторая ситуация с защитником английского клуба "Кристал Пэлас" произошла в начале второго тайма, тогда Андерсену мяч попал в руку в штрафной, судья назначил одиннадцатиметровый, который реализовал Кай Хавертц.

Автор отмененного гола прокомментировал решения судьи:

"Забить такой важный гол в таком важном матче, а затем наблюдать, как все рушится у тебя на глазах.

Что касается пенальти, так это близко не пенальти. Соперник стоял в полуметра от меня и пробил мне по в ладонь. Я не знаю, что еще можно было сделать.

Сейчас с правилами что-то не так. В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили", — сказал Андерсен.