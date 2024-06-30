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Тренер сборной Грузии: В Испании, безусловно, лучшая на данный момент команда турнира, но случиться может всякий
Готовы бороться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча против Испании.
"У испанцев было больше времени на восстановление, но все в порядке – я уверен, что мои игроки хорошо восстановились и с нетерпением ждут выхода на поле.
У Испании, безусловно, лучшая на данный момент команда турнира, но случиться может всякое. Невозможно добиться успеха, если думать только об обороне. Мы хотим показать, что готовы снова сыграть так же, как в матче с Португалией", — сказав Саньоль.
Напомним, сегодня в рамках 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании встретится со сборной Грузии в 22:00.
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