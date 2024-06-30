Тренер сборной Грузии: В Испании, безусловно, лучшая на данный момент команда турнира, но случиться может всякий

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча против Испании.

"У испанцев было больше времени на восстановление, но все в порядке – я уверен, что мои игроки хорошо восстановились и с нетерпением ждут выхода на поле.

У Испании, безусловно, лучшая на данный момент команда турнира, но случиться может всякое. Невозможно добиться успеха, если думать только об обороне. Мы хотим показать, что готовы снова сыграть так же, как в матче с Португалией", — сказав Саньоль.