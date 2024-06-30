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Русин - о выступлении сборной Украины на Евро 2024: Качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое тоже случается
Принял неутешительный результат
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок "Сандерленда" Назарий Русин прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2024.
Вероятно, что следишь за Евро-2024, что думаешь о выступлении сборной Украины?
Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое также случается, с этим ничего не поделаешь. Мне понравилось как сказал Илья Забарный, что дерьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, наоборот, выдали свою лучшую, наверное, это во многом повлияло.
Продолжаешь следить за Евро после вылета Украины? Если да, то за кого болеешь и почему?
Болею за Португалию, в основном, из-за Криштиану Роналду, потому что он мой кумир не только детства, но и всей футбольной жизни.
Напомним, сегодня в рамках 1/8 финала Евро 2024 встретятся сборная Англии против сборной Словакии в 19:00, а в 22:00 сборная Испании сыграет против сборной Грузии.
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