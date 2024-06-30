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Швейцария в матче против Италии установила рекорд точности передач за всю историю Евро и ЧМ
Речь идет о времени, когда велись подсчеты
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 1/8 финала Евро-2024 Швейцария достигла показателя 92% точности передач: 470 пасов из 512 нашли правильного адресата.
Такой результат является самым высоким в истории “Нати” на их выступлениях на крупных турнирах (Евро или ЧМ). Однако речь идет о первенствах с 1966 года – именно с тоо времени ведутся подсчеты.
92 – Die Schweiz brachte im Achtelfinalspiel gegen Italien 92% ihrer Pässe an den Mann (470 von 512), dies ist die höchste Passquote für die Nati in einem Spiel bei einem großen Turnier (Daten seit 1966). Präzise. #SUIITA #EURO2024 pic.twitter.com/1hiLCsNR4u— OptaFranz (@OptaFranz) June 29, 2024
Также для швейцарцев 512 передач – это самый высокий личный показатель за четыре матча на текущем континентальном первенстве.
В 1/4 финала Швейцария встретится с победителем пары Англия – Словакия. Матч состоится 6 июля в Дюссельдорфе.
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