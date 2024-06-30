Капитан сборной Германии: Дания очень хорошо защищалась в течение большей части игры

Полузащитник "Барселоны" и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал победу над сборной Дании, 2:0.

"Игра, которая запомнится! Это было немного странно, если честно. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо защищалась в течение большей части игры, но мы заслужили победу. Была отличная атмосфера. Когда играл гимн, можно было действительно почувствовать, что толпа готова нас поддержать", — сказал Илкай.