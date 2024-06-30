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Капитан сборной Германии: Дания очень хорошо защищалась в течение большей части игры
Об игре против Дании и об атмосфере
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал победу над сборной Дании, 2:0.
"Игра, которая запомнится! Это было немного странно, если честно. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо защищалась в течение большей части игры, но мы заслужили победу. Была отличная атмосфера. Когда играл гимн, можно было действительно почувствовать, что толпа готова нас поддержать", — сказал Илкай.
Напомним, сборная Германии продолжит выступления на турнире матчем в четвертьфинале против победителя пары Испания - Грузия. Матч Испания - Грузия пройдет сегодня в 22:00.
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