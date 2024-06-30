Спалетти останется тренером сборной Италии и будет готовить команду к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти остался на своем посту после вылета из Евро-2024.

Итальянская федерация футбола решила продолжить сотрудничество со специалистом. Сделка продлится до конца кампании ЧМ-2026.

Спаллетти подчеркнул, что его миссией на этот период будет сделать команду еще младше.

Специалист возглавил "скуадру аззуру" в сентябре прошлого года. Под его руководством команда четырежды победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла.

Италия вылетела из Евро-2024 на стадии 1/8 финала в статусе действующего чемпиона, проиграв Швейцарии.