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Спалетти останется тренером сборной Италии и будет готовить команду к ЧМ-2026
Хочет омолодить состав
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти остался на своем посту после вылета из Евро-2024.
Итальянская федерация футбола решила продолжить сотрудничество со специалистом. Сделка продлится до конца кампании ЧМ-2026.
Спаллетти подчеркнул, что его миссией на этот период будет сделать команду еще младше.
Специалист возглавил "скуадру аззуру" в сентябре прошлого года. Под его руководством команда четырежды победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла.
Италия вылетела из Евро-2024 на стадии 1/8 финала в статусе действующего чемпиона, проиграв Швейцарии.
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