Хавбек сборной Италии: Мы заслуженно едем домой

Полузащитник сборной Италии Брайан Кристане прокомментировал поражение Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024.

“Соперник доминировал над нами физически и организационно. Рано делать выводы. Мы заслуживаем возвращения домой. Теперь нам нужно очистить голову и начать следующий сезон с другим настроением и энергией.

Когда ты видишь, что существует столь большая разница в организации и игре, твоя энергия исчезает. Мы заслуженно едем домой”, – сказал Кристанте.