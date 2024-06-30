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Хавбек сборной Италии: Мы заслуженно едем домой
Подопечные Спаллетти вылетели из континентального первенства
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Италии Брайан Кристане прокомментировал поражение Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024.
“Соперник доминировал над нами физически и организационно. Рано делать выводы. Мы заслуживаем возвращения домой. Теперь нам нужно очистить голову и начать следующий сезон с другим настроением и энергией.
Когда ты видишь, что существует столь большая разница в организации и игре, твоя энергия исчезает. Мы заслуженно едем домой”, – сказал Кристанте.
На этом турнире хавбек провел три игры в составе сборной Италии. На его счету одна желтая карточка.
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