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Двое украинских арбитров получили назначение на матч 1/8 финала Евро-2024
Один – пока в запасе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА объявила имена команды арбитров, которые будут работать на матче 1/8 Евро-2024 между Австрией и Турцией.
Главным судьей станет португалец Артур Соареш Диаш, лайнсеменами будут его соотечественники Пауло Соареш и Педро Рибейро.
Четвертым арбитром станет Николай Балакин. Также украинец Александр Беркут станет резервным лайнсменом.
Матч состоится 2 июля в 22:00 в Лейпциге.
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