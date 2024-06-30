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Нико Уильямс: Я думаю, что мы одна из лучших команд на этом Евро
И не поспоришь
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер сборной Испании Нико Уильямс - о выступлениях команды на Евро-2024 и своей игре, в частности.
"У нас очень хорошая стартовая одиннадцатка, но важно, чтобы у нас было отличная замена на каждой позиции. Пока что мы делаем все хорошо.
На личном уровне пребывание здесь и работа с лучшими помогает мне достигать большего. Очевидно, что моя сильная сторона - это игра один на один с соперниками. Что облегчает эту задачу, так это то, что мои товарищи по команде дают мне идеальные пасы, и это то, чем я здесь наслаждаюсь.
Я думаю, что мы одна из лучших команд на этом турнире. Мы могли бы подчеркнуть наш потенциал, наше хладнокровие, пасы, которые мы все получаем от такого невероятного футболиста, как Родри, но я думаю, что лучшим моментом является то, что все вместе выкладываются на полную", - сказал игрок.
В 1/8 финала Евро Испания сыграет с Грузией. Поединок состоится сегодня, 30-го июня. Начало - в 22:00.
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