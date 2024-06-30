Они смогли, а мы нет. Факторы успеха сборной Грузии на Евро

От сборной Грузии на Евро-2024 никто особых достижений не ожидал. Они попали в группу с Португалией, Чехией и Турцией и выглядели на бумаге самой слабой командой квартета. Букмекеры перед началом турнира выставили коэффициенты на победу в турнире и Грузия оказалась на последнем – 24 месте с коэффициентом – 400, то есть, по сути, она считалась самой слабой командой турнира в целом. Но кавказцы пристыдили всех экспертов и букмекеров, вышли в ⅛ финала турнира, что стало главной сенсацией турнира. Мало кто даже в самой Грузии ожидал чего-то подобного. Уже сам факт выхода команды в финальную стадию считался огромным успехом. Но, как мы знаем, аппетит приходит во время еды. Сейчас команда в плей-офф и сразится с Испанией за выход в четвертьфинал. Попробуем выяснить, за счет чего это удалось сделать команде Саньйоля и каковы ее дальнейшие перспективы.

Путь на Евро

На отборе к Евро-2024 Сакартвело попали в группу с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром и выступили там не совсем удачно. Две победы над Кипром, домашние ничьи с Шотландией и Норвегией и поражение в других матчах. Как следствие – 8 набранных очков и 4 место в группе после Испании, Шотландии и Норвегии. На мундиаль грузины попали как и Украина - благодаря дополнительным местам для команд, которые успешно выступили в Лиге Наций, но не прошли напрямую на Евро.

Волей жребия оба матча дополнительной квалификации грузинам повезло сыграть дома. Сначала была победа над Люксембургом 2:0, затем ничья 0:0 и победа в серии пенальти (4:2) над Грецией. Благодаря этим результатам грузины смогли попасть в финальную часть Евро-2024 и стали единственными дебютантами турнира в этом году.

Тренер

Сборную Грузии за время ее независимости тренировали многие специалисты. Среди них были как местные тренеры, так и известные иностранцы: Клаус Топпмеллер, Ален Жиресс, Эктор Купер, Владимир Вайсс. Нынешний главный тренер сборной Вилли Саньйоль возглавил грузин в феврале 2021 года. До этого у бывшего защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Франции уже был тренерский опыт. С 2013 по 2014 год был главным тренером молодежной сборной Франции, в 2014-2016 гг. возглавлял "Бордо". Работал также ассистентом главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, а после ухода итальянца даже определенный период исполнял обязанности главного тренера мюнхенцев.

В отборе на ЧМ-2022 Грузия выступила неудачно, в группе с Испанией, Швецией, Грецией и Косово заняла 4 место. Команда предпочтительно играла по схеме 4-5-1 (4-2-3-1). В конце отбора Саньйоль перешел на схему 5-3-2, с которой победил Косово на выезде и Швецию дома.

Эксперимент получился удачным и именно по этой схеме Грузия выиграла группу Лиги наций в 2022 году, что позволило команде впоследствии квалифицироваться на Евро-2024. Среди соперников были Болгария, Северная Македония и Гибралтар. Команда Саньйоля набрала 16 из 18 очков. Далее уже был упоминаемый не очень удачный отбор на Евро-2024 и квалификация через плей-офф.

Благодаря новой схеме Саньйолю удачно использовал сильные стороны игроков (мобильность группы атаки, скорость латералей, сильные форварды) и умело скрыл недостатки (низкое индивидуальное мастерство игроков в целом, медленность центра защиты, где много возрастных защитников). После победы над Португалией тренер не скрывал, что особых задач перед командой на турнире не было: "Когда ты маленькая сборная, то понимаешь, что тебе нечего терять. Единственное, о чем мы договорились перед началом турнира — чтобы не жалели о том , что не сыграли в наш футбол или не насладились участием на Евро, как это могло бы случиться. Мы справились с этим лучше всего". Роль тренера в успехе грузин является определяющей. Он хорошо подготовил команду физически, правильно настраивал игроков на каждый матч и снял бремя ответственности за результат.

Игроки

Заявка грузин на Евро-2024 :

Вратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия"), Георгий Лория ("Динамо" Тбилиси), Лука Гугешашвили ("Карабах").

Защитники: Георгий Гочолеишвили ("Шахтер" Донецк), Соломон Квирквелия ("Аль-Ахдуд"), Гурам Кашия ("Слован" Братислава), Лука Лочошвили ("Кремонезе"), Отар Какабадзе ("Краковия"), Георгий Гвелеси "Персеполис"), Лаша Двали ("АПОЭЛ"), Джемал Табидзе ("Панетоликос").

Полузащитники: Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Зурико Давиташвили ("Бордо"), Георгий Чакветадзе ("Вотфорд"), Анзор Меквабишвили ("Университет Крайова"), Леван Шенгелия ("Панетоликос"), Георгий Цитаишвили (“Динамо” Батуми), Отар Китеишвили ("Штурм"), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед"), Ника Квеквескири ("Лех"), Георгий Кочорашвили ("Леванте"), Сандро Алтунашвили ("Вольфсберг"), Габриэль Сигуа ("Базель").

Нападающие: Жорж Микаутадзе ("Метц"), Буду Зивзидзе ("Карлсруэ"), Георгий Квилитая ("АПОЭЛ").

В заявку попали только 2 игрока из грузинского чемпионата: голкипер "Динамо" Тбилиси Георгий Лория и хорошо знакомый украинцам Георгий Цитаишвили из "Динамо" Батуми. В свое время он был чемпионом мира в составе команды Украины U-20, но на взрослом уровне решил выступать за Грузию. Георгий до сих пор на контракте в киевском "Динамо" и вполне возможно получит шанс от Александра Шовковского проявить себя после успешного Евро. Все остальные игроки заявки являются представителями европейских, азиатских и даже североамериканских клубов.

Пост №1 в команде занимает Георгий Мамардашвили из "Валенсии". На фоне слухов об уходе Лунина из "Реала" мадридцы еще до начала Евро интересовались Георгием. После очень удачных матчей на групповой стадии его трансферная стоимость резко возросла ("Валенсия" будет просить минимум 60 млн евро). Мамардашвили попал во всевозможные символические сборные группового этапа турнира. В трех матчах группового раунда он совершил 21 сейв, что на 8 больше, чем у ближайшего преследователя.

Тройку центрбеков составляют Квирквелия, Кашия и Двали. Все они уже возрастные игроки с невысокой скоростью, потому игра именно с тремя центральными защитниками является частичным решением этой проблемы. Фланговыми латералями играют Какабадзе и Цитаишвили или Лочошвили. В заявку не попал левый защитник донецкого "Шахтера" Иракли Азаров. Он прекрасно провел весеннюю часть сезона за донецкий клуб, однако Саньйолю оказался ненужным. Грузинская пресса писала о конфликте между игроком и коучем, а также о тактических нюансах игры Азарова, которые не устраивают Вилли. Другой классический фланговый защитник "Шахтера" Гочолеишвили в заявку на турнир попал, но еще ни минуты там не сыграл.

А вот бывший игрок киевского "Арсенала", Кривбасса" и "Днепра" 38-летний Джаба Канкава отказался от выступления на Евро-2024. Он попал в предварительную заявку, которую подал Саньйоль. Канкава выступает за словацкий "Слован" и еще несколько лет назад объявил о завершении своей карьеры в сборной Грузии, однако руководство сборной попросило его помочь команде в играх плей-офф со сборными Люксембурга (вышел на замену на 86 минуте) и Греции (провел матч на скамье для запасных). Канкава заявил, что поедет на Евро, но как болельщик сборной Грузии. Причины решения бывший капитан не объяснил.

Тройку центральных полузащитников чаще всего составляют Меквабишвили, Кочорашвили и Чакветадзе. Двое первых больше работают над разрушением атак соперника, а вот Чакветадзе в основном занимается атакующими действиями.

И на позициях форвардов действуют главная звезда и самый дорогой игрок команды - Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе, который пока является лучшим бомбардиром Евро-2024 с 3 голами. Мамардашвили в интервью накануне заявил, что Хвича лучше, чем вся сборная Испании. Кварцхелия отказывается продлевать контракт с "Наполи" и, по всей вероятности, уже летом перейдет в новый клуб.

Интерес к Микаутадзе уже проявили "Монако" и "Милан". Форвард принадлежит "Аяксу", но прошлый сезон провел в "Метце". С большой вероятностью нападающий также сменит команду летом.

Матчи на Евро

Во всех матчах группового этапа грузины были аутсайдерами, но за счет невероятной мотивации и самоотдачи сопротивлялись в каждом матче. Начали грузины с поражения в матче с Турцией 3:1, но интрига продолжалась до конца матча, ведь третий гол турки забили на 90+7 минуте. По индексу ожидаемых голов (xG) Сакартвело уступили минимально: 2,48 у турок против 2,03 у грузин. Против Чехии была ничья 1:1 при значительном преобладании по xG 1,35 против 3,09 у чехов. Если откровенно, именно в этом матче грузинам очень повезло, ведь чехи нанесли 26 ударов по воротам. Не стоит также умалять заслуги Мамардашвили, совершившего в том матче 10 сейвов, вытягивая даже безнадежные удары.

Перед последним туром Португалия уже обеспечила себе первое место в группе, поэтому Роберто Мартинес провел ротацию состава. Грамотная игра в защите, надежная игра вратаря и острые контратаки обеспечили успех в этом матче. Соотношение xG: 1,43 против 1,55 в пользу Португалии, но в табло 2:0 в пользу грузин. Это была самая большая сенсация группового этапа Евро-2024.

Перспективы

Впереди матч с Испанией, которая является одним из фаворитов турнира. До сих пор в памяти матчи отбора на Евро, где было два безнадежных поражения 1:7 и 1:3 от испанцев. Также есть опасения, что в матче с португальцами грузины отдали слишком много сил и эмоций и их буквально может не хватить на испанцев. Но как бы ни завершился турнир для грузин, он уже однозначно стал сверхуспешным для команды Саньйоля. Они уже герои своей нации, покорившие сердца нейтральных болельщиков. Большинство лидеров команды молоды, поэтому только будут добавлять в мастерстве в будущем. У этой команды есть потенциал для улучшения результатов.

Украинские фанаты тоже внимательно следят за Сакартвело, ведь это наш будущий соперник по группе Лиги наций, здесь выступают игроки команд УПЛ и с грузинским народом у нас всегда были дружеские отношения. Так что пожелаем Сакартвело успеха в матче с Испанией!

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