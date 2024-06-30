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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Они смогли, а мы нет. Факторы успеха сборной Грузии на Евро

ЕВРО-2024

Пока украинцы уже отдыхают, грузин в плей-офф будут экзаменовать испанцы

Они смогли, а мы нет. Факторы успеха сборной Грузии на Евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

От сборной Грузии на Евро-2024 никто особых достижений не ожидал. Они попали в группу с Португалией, Чехией и Турцией и выглядели на бумаге самой слабой командой квартета. Букмекеры перед началом турнира выставили коэффициенты на победу в турнире и Грузия оказалась на последнем – 24 месте с коэффициентом – 400, то есть, по сути, она считалась самой слабой командой турнира в целом. Но кавказцы пристыдили всех экспертов и букмекеров, вышли в ⅛ финала турнира, что стало главной сенсацией турнира. Мало кто даже в самой Грузии ожидал чего-то подобного. Уже сам факт выхода команды в финальную стадию считался огромным успехом. Но, как мы знаем, аппетит приходит во время еды. Сейчас команда в плей-офф и сразится с Испанией за выход в четвертьфинал. Попробуем выяснить, за счет чего это удалось сделать команде Саньйоля и каковы ее дальнейшие перспективы.

Содержание

Путь на Евро

На отборе к Евро-2024 Сакартвело попали в группу с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром и выступили там не совсем удачно. Две победы над Кипром, домашние ничьи с Шотландией и Норвегией и поражение в других матчах. Как следствие – 8 набранных очков и 4 место в группе после Испании, Шотландии и Норвегии. На мундиаль грузины попали как и Украина - благодаря дополнительным местам для команд, которые успешно выступили в Лиге Наций, но не прошли напрямую на Евро.

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Волей жребия оба матча дополнительной квалификации грузинам повезло сыграть дома. Сначала была победа над Люксембургом 2:0, затем ничья 0:0 и победа в серии пенальти (4:2) над Грецией. Благодаря этим результатам грузины смогли попасть в финальную часть Евро-2024 и стали единственными дебютантами турнира в этом году.

Тренер

Сборную Грузии за время ее независимости тренировали многие специалисты. Среди них были как местные тренеры, так и известные иностранцы: Клаус Топпмеллер, Ален Жиресс, Эктор Купер, Владимир Вайсс. Нынешний главный тренер сборной Вилли Саньйоль возглавил грузин в феврале 2021 года. До этого у бывшего защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Франции уже был тренерский опыт. С 2013 по 2014 год был главным тренером молодежной сборной Франции, в 2014-2016 гг. возглавлял "Бордо". Работал также ассистентом главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, а после ухода итальянца даже определенный период исполнял обязанности главного тренера мюнхенцев.

В отборе на ЧМ-2022 Грузия выступила неудачно, в группе с Испанией, Швецией, Грецией и Косово заняла 4 место. Команда предпочтительно играла по схеме 4-5-1 (4-2-3-1). В конце отбора Саньйоль перешел на схему 5-3-2, с которой победил Косово на выезде и Швецию дома.

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Эксперимент получился удачным и именно по этой схеме Грузия выиграла группу Лиги наций в 2022 году, что позволило команде впоследствии квалифицироваться на Евро-2024. Среди соперников были Болгария, Северная Македония и Гибралтар. Команда Саньйоля набрала 16 из 18 очков. Далее уже был упоминаемый не очень удачный отбор на Евро-2024 и квалификация через плей-офф.

Благодаря новой схеме Саньйолю удачно использовал сильные стороны игроков (мобильность группы атаки, скорость латералей, сильные форварды) и умело скрыл недостатки (низкое индивидуальное мастерство игроков в целом, медленность центра защиты, где много возрастных защитников). После победы над Португалией тренер не скрывал, что особых задач перед командой на турнире не было: "Когда ты маленькая сборная, то понимаешь, что тебе нечего терять. Единственное, о чем мы договорились перед началом турнира — чтобы не жалели о том , что не сыграли в наш футбол или не насладились участием на Евро, как это могло бы случиться. Мы справились с этим лучше всего". Роль тренера в успехе грузин является определяющей. Он хорошо подготовил команду физически, правильно настраивал игроков на каждый матч и снял бремя ответственности за результат.

Игроки

Заявка грузин на Евро-2024:

Вратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия"), Георгий Лория ("Динамо" Тбилиси), Лука Гугешашвили ("Карабах").

Защитники: Георгий Гочолеишвили ("Шахтер" Донецк), Соломон Квирквелия ("Аль-Ахдуд"), Гурам Кашия ("Слован" Братислава), Лука Лочошвили ("Кремонезе"), Отар Какабадзе ("Краковия"), Георгий Гвелеси "Персеполис"), Лаша Двали ("АПОЭЛ"), Джемал Табидзе ("Панетоликос").

Полузащитники: Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Зурико Давиташвили ("Бордо"), Георгий Чакветадзе ("Вотфорд"), Анзор Меквабишвили ("Университет Крайова"), Леван Шенгелия ("Панетоликос"), Георгий Цитаишвили (“Динамо” Батуми), Отар Китеишвили ("Штурм"), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед"), Ника Квеквескири ("Лех"), Георгий Кочорашвили ("Леванте"), Сандро Алтунашвили ("Вольфсберг"), Габриэль Сигуа ("Базель").

Нападающие: Жорж Микаутадзе ("Метц"), Буду Зивзидзе ("Карлсруэ"), Георгий Квилитая ("АПОЭЛ").

В заявку попали только 2 игрока из грузинского чемпионата: голкипер "Динамо" Тбилиси Георгий Лория и хорошо знакомый украинцам Георгий Цитаишвили из "Динамо" Батуми. В свое время он был чемпионом мира в составе команды Украины U-20, но на взрослом уровне решил выступать за Грузию. Георгий до сих пор на контракте в киевском "Динамо" и вполне возможно получит шанс от Александра Шовковского проявить себя после успешного Евро. Все остальные игроки заявки являются представителями европейских, азиатских и даже североамериканских клубов.

Пост №1 в команде занимает Георгий Мамардашвили из "Валенсии". На фоне слухов об уходе Лунина из "Реала" мадридцы еще до начала Евро интересовались Георгием. После очень удачных матчей на групповой стадии его трансферная стоимость резко возросла ("Валенсия" будет просить минимум 60 млн евро). Мамардашвили попал во всевозможные символические сборные группового этапа турнира. В трех матчах группового раунда он совершил 21 сейв, что на 8 больше, чем у ближайшего преследователя.

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Тройку центрбеков составляют Квирквелия, Кашия и Двали. Все они уже возрастные игроки с невысокой скоростью, потому игра именно с тремя центральными защитниками является частичным решением этой проблемы. Фланговыми латералями играют Какабадзе и Цитаишвили или Лочошвили. В заявку не попал левый защитник донецкого "Шахтера" Иракли Азаров. Он прекрасно провел весеннюю часть сезона за донецкий клуб, однако Саньйолю оказался ненужным. Грузинская пресса писала о конфликте между игроком и коучем, а также о тактических нюансах игры Азарова, которые не устраивают Вилли. Другой классический фланговый защитник "Шахтера" Гочолеишвили в заявку на турнир попал, но еще ни минуты там не сыграл.

А вот бывший игрок киевского "Арсенала", Кривбасса" и "Днепра" 38-летний Джаба Канкава отказался от выступления на Евро-2024. Он попал в предварительную заявку, которую подал Саньйоль. Канкава выступает за словацкий "Слован" и еще несколько лет назад объявил о завершении своей карьеры в сборной Грузии, однако руководство сборной попросило его помочь команде в играх плей-офф со сборными Люксембурга (вышел на замену на 86 минуте) и Греции (провел матч на скамье для запасных). Канкава заявил, что поедет на Евро, но как болельщик сборной Грузии. Причины решения бывший капитан не объяснил.

Тройку центральных полузащитников чаще всего составляют Меквабишвили, Кочорашвили и Чакветадзе. Двое первых больше работают над разрушением атак соперника, а вот Чакветадзе в основном занимается атакующими действиями.

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И на позициях форвардов действуют главная звезда и самый дорогой игрок команды - Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе, который пока является лучшим бомбардиром Евро-2024 с 3 голами. Мамардашвили в интервью накануне заявил, что Хвича лучше, чем вся сборная Испании. Кварцхелия отказывается продлевать контракт с "Наполи" и, по всей вероятности, уже летом перейдет в новый клуб.

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Интерес к Микаутадзе уже проявили "Монако" и "Милан". Форвард принадлежит "Аяксу", но прошлый сезон провел в "Метце". С большой вероятностью нападающий также сменит команду летом.

Матчи на Евро

Во всех матчах группового этапа грузины были аутсайдерами, но за счет невероятной мотивации и самоотдачи сопротивлялись в каждом матче. Начали грузины с поражения в матче с Турцией 3:1, но интрига продолжалась до конца матча, ведь третий гол турки забили на 90+7 минуте. По индексу ожидаемых голов (xG) Сакартвело уступили минимально: 2,48 у турок против 2,03 у грузин. Против Чехии была ничья 1:1 при значительном преобладании по xG 1,35 против 3,09 у чехов. Если откровенно, именно в этом матче грузинам очень повезло, ведь чехи нанесли 26 ударов по воротам. Не стоит также умалять заслуги Мамардашвили, совершившего в том матче 10 сейвов, вытягивая даже безнадежные удары.

Перед последним туром Португалия уже обеспечила себе первое место в группе, поэтому Роберто Мартинес провел ротацию состава. Грамотная игра в защите, надежная игра вратаря и острые контратаки обеспечили успех в этом матче. Соотношение xG: 1,43 против 1,55 в пользу Португалии, но в табло 2:0 в пользу грузин. Это была самая большая сенсация группового этапа Евро-2024.

Перспективы

Впереди матч с Испанией, которая является одним из фаворитов турнира. До сих пор в памяти матчи отбора на Евро, где было два безнадежных поражения 1:7 и 1:3 от испанцев. Также есть опасения, что в матче с португальцами грузины отдали слишком много сил и эмоций и их буквально может не хватить на испанцев. Но как бы ни завершился турнир для грузин, он уже однозначно стал сверхуспешным для команды Саньйоля. Они уже герои своей нации, покорившие сердца нейтральных болельщиков. Большинство лидеров команды молоды, поэтому только будут добавлять в мастерстве в будущем. У этой команды есть потенциал для улучшения результатов.

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Украинские фанаты тоже внимательно следят за Сакартвело, ведь это наш будущий соперник по группе Лиги наций, здесь выступают игроки команд УПЛ и с грузинским народом у нас всегда были дружеские отношения. Так что пожелаем Сакартвело успеха в матче с Испанией!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии
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Зритель (Харьков)
30.06.2024 в 17:37
Виступи Грузії та України на ЄВРО лише зайвий раз засвідчили відому істину: "Не шукайте логіки у футболі". Не більше того.
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Комментарии 2
Зритель (Харьков)
30.06.2024 в 17:37
Виступи Грузії та України на ЄВРО лише зайвий раз засвідчили відому істину: "Не шукайте логіки у футболі". Не більше того.
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Spokoyno (Київ)
30.06.2024 в 17:33
Та все ПРОСТО! Грузини приїхали, як команда андердог і тому зі всіма боролась, як могла! І отримала за це "португальський подарунок" Бо ЗП легко виграла групи та вирішила, що і її лавочники легко виграють матч! А так не завжди буває!
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.