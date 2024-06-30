Португалия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Евро-2024

Для Словении это будет исторический матч – впервые эта сборная сыграет на уровне плей-офф чемпионата Европы. Примечательно, что к такому высокому уровню команда пришла, не одержав ни одной победы на групповом раунде.

Для выхода в 1/8-ю словенцам хватило трех ничьих. С третьего места Словения наткнулась на одного из фаворитов турнира – сборную Португалии. Да, грозный соперник, но Грузия уже показала, как нужно играть против Роналду и компании. Да и у Чехии шансы были.

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Матч 1/8-й финала Евро-2024 Португалия - Словения состоится в понедельник, первого июля, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

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