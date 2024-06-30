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Снова очная встреча на Евро спустя 8 лет. Англия – Словакия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Третий поединок ⅛ финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На стадионе "Фельтинс Арена" (Гельзенкирхен) "три льва" будут играть против "соколов". Гарет Саутгейт и Франческо Кальцона подготовили следующие основные составы.
- Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер – Мейну, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн (К)
- Запасные: Александер-Арнольд, Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Хендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Конса, Палмер, Рэмсдейл, Тони, Шоу
- Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриняр (К), Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслин
- Запасные: Бенеш, Беро, Боженик, Грошовски, Де Марко, Дьомбер, Дюриш, Зауэр, Коша, Оберт, Равас, Родак, Риго, Суслов, Тупта
Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет
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