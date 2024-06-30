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Франция - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро
Забьет ли Лукаку свой первый гол на турнире?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник состоится матч 1/8 финала Евро между сборными Франции и Бельгии. Команды удивили фанатов неуверенными выступлениями на групповом этапе, из-за чего обе заняли 2-е места.
Что те, что те за 3 матча забили лишь по 2 гола. Правда, мало и пропускали - по одному мячу. Возможно удивят результативностью в очной дуэли?
Матч пройдет на "Меркур Шпиль-Арене" в Дюссельдорфе, 1-го июля. Начало - в 19:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
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