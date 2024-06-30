Франция - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро

В понедельник состоится матч 1/8 финала Евро между сборными Франции и Бельгии. Команды удивили фанатов неуверенными выступлениями на групповом этапе, из-за чего обе заняли 2-е места.

Что те, что те за 3 матча забили лишь по 2 гола. Правда, мало и пропускали - по одному мячу. Возможно удивят результативностью в очной дуэли?

Матч пройдет на "Меркур Шпиль-Арене" в Дюссельдорфе, 1-го июля. Начало - в 19:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.